台股六天跌逾千點 後市看美股表現與輝達財報

台股昨（18）日受外資賣超107億元，加上市場觀望輝達（NVIDIA）財報之際，又傳出GB200伺服器過熱傳言衝擊，科技權值股拉回，所幸台積電（2330）尾盤跌幅收斂，大盤終場下跌196點收22,546點，力守季線，但近六個交易日已跌掉1,007點。法人指出，台股後市就看美股表現與輝達財報能否優於市場預期。

昨因市場觀望氣氛濃厚，台股成交量降至3,573億元，不到五日均量且為近九個交易日最低量。以籌碼面來看，三大法人賣超196.7億元，其中，外資轉為賣超107億元，且期貨淨空單增加1,399口至46,583口；投信賣轉買，買超31.7億元；自營商賣超121.4億元、連六賣。八大公股行庫連六買，買超39.6億元；五大壽險則是買超40.5億元。

綜合華南投顧董事長儲祥生及台新投顧副總經理黃文清看法，台股走勢的關鍵在輝達財報與美股表現。美股要能止跌回穩，外資才不會一直賣超，否則每天動輒賣超百億元，台股很難擋得住賣壓。

儲祥生提醒，矽光子（CPO）、半導體設備股等部分漲多族群，已面臨修正，即便有彈，也不要貿然去追高。至於輝達GB200出貨即便稍微延遲，市場需求還是很大，因AI是主流大趨勢，不會變成泡沫，預期台股短線不會再大跌，頂多震盪整理。

此外，黃文清指出，外資期貨空單還超過4.6萬口，在周三台指期結算前，短線震盪整理機率高。自營商雖然大幅賣超，不過大部分是避險。

昨日在台積電、鴻海、廣達等權值股壓盤下，台股盤中回測季線22,529點，最低下探22,503點，科技集團股也偏弱，盤面上以塑化、原物料、BBU備援電池概念、金融等力撐表現較佳。