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股市交易時間該不該延長？ 券商集體投下反對票

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獨／股市交易時間該不該延長？ 券商集體投下反對票

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
股市交易時間該不該延長？據了解，券商集體投下反對票。圖/本報系資料照
股市交易時間該不該延長？據了解，券商集體投下反對票。圖/本報系資料照

日本東京證交所將股票交易時段延長三十分鐘，台股是否跟進日本延長交易時間？據多家券商私下透露，先前證交所已特別全面詢問各家券商對於此議題的意見，但幾乎全體券商都投下「反對票」，最主要在於對台股交易量沒貢獻，銀行業者作業時間恐怕要從三時半再延長至四時半、甚至五時半。

證交所董事長林修銘上周在財委會備詢時證實，證交所已將報告送交證期局。對此證期局官員指出，證期局還必須對交易所提供的資料進行分析，除此之外，官員也指出，除了來自券商的意見，也必須再對外搜集更多意見，包括投資人的，以及配合券商交割作業的、銀行業者們的看法。

券商為何幾乎全部都對延後交易投下反對票？主要原因包括：一，對台股的成交量沒有太大貢獻。券商觀察台股的成交量多半集中在十時半、十一時之前，或最後收盤前十、二十分鐘，因此多家券商受訪時不約而同指出，就算從下午一時半延長到兩時半、或三時半，並沒有多大的實際效益，反而會浪費營業員的時間，遠不如當沖降稅的延長對交易量的貢獻。

第二，券商也指出，倘若延長交易時間，不只整個作業系統的流程、程式全部都要改，而且銀行也得配合，以前券商是三時半之前把當天買賣的股票交易資料上傳給銀行，倘若未來延長交易時間，就要拖到四時半、五時半，就看交易時間延長多久，銀行員是否願意配合「加班」，也是問題。

第三，其他國家若交易時間一路延長到下午三時半，例如香港中午都有休息大約一個小時到一個半小時左右，泰國、印尼、中國、日本，中午也都有休息時間，券商認為，如果政府要延長交易時間的話，必須要把這些措施做配套考量。

台股 日本 證交所

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