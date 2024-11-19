證交所：定期定額投資著眼長期 分散風險

證交所表示，透過定期定額投資，投資人無需精確掌握市場高低點，且能避免因價格波動而一次性投入高價位，無論在股市上漲或下跌時，經由長期投資達成平均整體投資成本及分散風險目的。

證交所表示，目前已有21家證券商開辦定期定額業務，投資人如欲查詢開放辦理定期定額業務的證券商清單，可經由證交所官方網站查詢。路徑為「首頁/產品與服務/證券商服務/證券商辦理定期定額業務資料」。

在現行規範下，定期定額可投資標的為股票及ETF，至於標的，由證券商依照各家經營策略不同而訂定不同之選定標準，惟不得包含槓桿及反向ETF，另若選定之標的經證交所或櫃檯買賣中心依相關章則，公告變更交易方法或列為處置有價證券，證券商應於定期定額交易日停止買進該等證券。

證交所指出，為落實普惠金融及持續優化投資環境，將持續與各證券商合作，每年舉辦多場投資講座協助投資人建立正確的投資觀念，期能引導更多投資人參與定期定額投資。