存股族定期定期買進第一名 台積電出線

存股族定期定期買台股、ETF最喜歡族群答案揭曉，根據臺灣證券交易所統計，我國投資人定期定額股票方面偏好權值股及金融股，最喜歡第一名為護國神山台積電（2330），ETF的部分則偏好市值型、配息型ETF。

證交所近期統計今年前十月投資人定期定額標的、金額等資料，以標的種類而言，存股族偏好權值股及金融股，ETF則喜歡市值型ETF及配息型。

值得留意的是，國人定期定額選擇對ETF偏好度有凌駕股票的趨勢。證交所統計投資人定期定額的ETF及股票的金額比率，ETF約為81%，股票約為19%，再就人數比率部分而言，亦為ETF定期定額人數遠大於股票定期定額人數，顯示我國定期定額投資人相較於股票更偏好投資ETF。

投資人如想關心相關資料，證交所自2021年8月起，在證交所官方網站「首頁/產品與服務/證券商服務/定期定額交易戶數統計排行月報表」可查詢「每月排名前20大交易戶數之股票及ETF清單」。

以今年1月與10月資料為例， 股票部分，今年1月及10月之前三大交易標的相同，其中10月前三大標的交易戶數總計為15.11萬戶，較1月12.17萬戶，成長約24.13%，亦發現定期定額台積電的總交易戶數顯著上升，由1月5.97萬戶上升至10月8.89萬戶，成長近五成。

ETF方面，今年1月與10月前三大交易標的亦相同，其中10月前三大交易標的交易戶數總計為834,817戶，較1月672,169戶，成長約24.20%。