就市論勢／散熱、低基期 IP 前景亮
盤勢分析
美聯準會降息預期降溫，川普慶祝行情鈍化，台股加權股價指數，目前回到季線位置作量縮整理，大盤相對美股受到川普交易熱絡影響，台股相對面臨川普利空逆風干擾，另外，日前美國聯準會（Fed）主席鮑爾表明未來Fed不會急於降息，市場解讀2025年美降息路徑，可能受到川普政策新路線影響，台股短期盤勢維持震盪橫盤整理格局。
不過，市場行情總是在混沌不明中誕生，目前法人著墨台股焦點，將重新回到台股各大重量級指標型企業的法說會，預料上市櫃公司法說會上，將陸續公布各家企業對2025年營運展望與明年市場前景預估，以電子股來看，近期投資人須特別留意輝達（NVIDIA）最新公布財報和後續展望。
投資建議
選股主軸上，台股短期盤面仍以法說企業財報及展望為主，資金維持輪動盤整表現，中長期直接受惠於2025年AI趨勢暢旺，台股相關AI族群基本面前景仍持續看好，包括散熱、備援電池系統、AI組裝廠與低基期IP族群等，都有機會成為下波資金聚焦的投資亮點。
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