大摩：台積電獲美國66億美元補助 不會稀釋毛利率

台積電（2330）確認獲得美國政府66億美元的補助，摩根士丹利證券（大摩）發布報告，對台積電重申「優於大盤」評等及1,330元目標價，並且強調，不用擔心毛利率稀釋或潛在的關稅問題，因為台積電都會將成本轉嫁給客戶。

拜登政府上周宣布，依據晶片法案，對台積電亞利桑那州廠提供獎勵，其中包括承諾在美國生產A16 技術（或1.6奈米）先進晶片。

大摩指出，該公告確認兩件事。首先是依據晶片法案，對台積電亞利桑那州廠提供高達66億美元的直接資金。美國商務部先前在4月8日宣布與台積電簽署初步備忘錄，之後完成盡職調查。其次，在台積電三座亞利桑那州晶圓廠中，第一座有望於明年初全面啟用。

大摩認為，相關訊息只是確認而已，並不是台積電在美國積極推進到更先進的製程。宣布A16製程與台積電4月時公布的新聞稿一致，也就是亞利桑那州第二座晶圓廠將採取全球最先進的2奈米製程，並將於2028年開始生產，第三座晶圓廠將採用2奈米或更先進的製程，將於2030年之前開始生產。

因此，大摩相信，台積電將能符合台灣的政策，也就是在2028/2029年先在台灣採用 A14（或最先進的1.4奈米）製程，然後到2030年之前在美國晶圓廠採用 A16製程。

台積電在美國設廠，毛利率稀釋的問題受到關注，但大摩指出，台積電將轉嫁成本。設備供應鏈表示，在第三階段之後，台積電亞利桑那州廠將加速擴建，包括可能建造更多晶圓廠，因為該園區總共可容納六座晶圓廠。

至於投資人擔心的潛在關稅議題，大摩早在7月18日的法說詢問台積電。台積電管理階層指出，如果有任何關稅，最終都是由台積電的客戶來支付。大摩認為，這並不是只有台積電會面臨的問題，因此對台積電持續維持「優於大盤」。