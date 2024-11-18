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台股人氣王00878也換股！老朋友華碩回來了

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股人氣最高指標的國泰永續高股息（00878）一舉一動都是市場矚目的焦點，隨著追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數近期進入例行指數調整期，新面孔也浮上水面，目前已經看到華碩（2357）被納入成分股名單，成分股檔數來到31檔，也就是說，後續將至少有一檔被刪除。

MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數每年定期調整二次，時間落在5月、11月。據了解，MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數過往有著以較為穩健與低周轉率的特性，向來換股檔數不多，回顧今年上半年新增及刪除各三檔、去年同期新增三檔並刪除四檔；至於此次調整將於11月26號開盤生效（因感恩節因素）。

今年5月成分股新增聯詠、中華電、正新三檔；同步刪除南亞、聯強、華碩三檔。然而，目前又看到華碩重返名單之中，今日持股來到2,454,000股，持股比例為0.42%。

據了解，MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數著重企業中長期的配息穩定性，不以大量換股或單一年度較高的名目殖利率為訴求，降低景氣循環股或單一產業比重過高之機率。

ESG MSCI 高股息

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