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外資賣超107億元 買超前三名竟都是金融股但大賣華航

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

台股18日收22,546.54點，下跌196.23點，守住季線，三大法人中僅投信買超，外資及自營商賣超都超過百億元，尤以外資賣超107.03億元最多，統計外資買賣超個股發現，金融股大獲外資青睞，買超前三大個股全是金融股，買超新光金（2888）38,680張最多，但華航（2610）則是高居賣超冠軍，單日遭外資賣超30,461張。

台股早盤以22,693.96點下跌開出，一度翻紅至22,781.77點，上漲39點，但是盤中再度翻黑下挫，一度下滑至22,503.69點，大跌239.08點，跌破季線，終場則是收在22,546.54點，跌幅0.86%，守住季線。

三大法人賣超197.65億元，外資賣超107.03億元，投信買超30.82億元，自營商賣超（合計）121.44億元，其中自營商（自行買賣）賣超17.98億元，自營商（避險）賣超103.46億元。

各類股表現中，電子股下跌，傳產股撐盤，尤其是塑膠股、橡膠股逆勢大漲，類股分別以漲幅3.76%、4.87%收盤，油電燃氣則是上漲2.36%；權王台積電（2330）開低，一度下滑至1,020元，下跌15元，拖累大盤表現，終場收1,025元，下跌10元，影響大盤指數約81點；鴻海（2317）、廣達（2382）、技嘉（2376）、聯發科（2454）等股也是下跌。

塑膠股為盤面上的焦點，由台塑（1301）領軍類股上漲，終場以47元收盤，漲幅5.97%；橡膠股由正新（2105）大漲領軍，以53.9元收盤，漲幅8.12%；台塑化（6505）收漲2.88%；金融股小漲，但富邦金（2881）收跌1.31%，不過，國泰金（2882）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）、新光金、凱基金（2883）等是收紅。

統計外資賣超前十大個股依序是華航、復華台灣科技優息、寶成、富邦金、金寶、遠東新、凱基金、泰金寶-DR、臺企銀、國泰永續高股息；華航高居外資賣超冠軍。

統計外資買超前十大個股依序是新光金、第一金、玉山金、長榮航、中信金、台塑、大成鋼、正新、鴻準、陽明；買超前十大中有4檔金融股，前三大買超個股全是金融股，單日買超第一金34,489張，居第二大買超個股，買超玉山金30,771張，居第三大買超個股。

另外，長榮航也獲外資買超21,993張；台塑則獲外資買超15,104張；買超正新10,223張。

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