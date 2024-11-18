「2024證交所親子活動日」結合永續攜手公益 與員工共創幸福職場

「2024證交所親子活動日」11月16日在南港瓶蓋工廠熱鬧登場。今(2024)年的活動特別以家庭同樂的園遊會形式舉行，將證交所幸福友善的企業文化從員工延伸到家庭中，拉近每位同事家庭之間的距離，更重要的是這次活動內容充分融入永續與公益的理念，讓永續的力量加大、讓公益的溫度加深，使得親子活動日別具意義與價值！

證交所這次安排豐富、有趣的活動內容，親子共樂的部分，邀請YOYO姐姐帶動跳，世界冠軍小丑帶來精彩表演，並有手作DIY項目，讓大家動手又動腦；遊戲區設置乒乓神射手、慢活有氧GOGOGO、快手神投擂臺賽等趣味闖關；美食區更準備各式胖卡餐車與在地小吃，滿足員工的味蕾。

為實踐證交所數位及永續雙軸轉型策略，這次的活動全程採用電子APP報到與闖關集點，低碳無紙化，提供既環保又便捷的新體驗；此外，更結合證交所的永續發展目標（SDGs），設置蔬果小攤，倡議「支持在地」的理念，鼓勵同仁購買在地農產，減少運輸距離，降低碳足跡；還有精心設計的永續大考驗等闖關活動，深化同仁永續理念。

證交所在公益方面也不落人後，同時邀請伊甸基金會及樂芽潤米庇護工場參與，設置公益視障按摩專區及烘焙品攤位，以「關懷人文」為主軸，以實際行動支持弱勢族群的就業機會，讓親子活動日的意義更上一層樓。

證交所身為證券市場的領導核心，不僅關注業務發展，更致力成為永續經營的標竿，並於今年度獲得多個獎項的肯定，以「ESG InfoHub驅動改變，成就美好」為主題，透過平台數據化展現企業ESG表現，倡導永續投資的重要性，榮獲「2024第八屆資誠永續影響力獎」；又以節約減碳及資源運用效率上的成就，榮獲「2024臺北市零碳標竿獎」，顯示證交所逐步邁向淨零目標；更因致力打造多元共融、工作生活平衡的幸福職場，榮獲「2024 HR Asia亞洲最佳企業雇主獎與企業永續獎」，同時在勞動部「2024年工作生活平衡獎」中獲得友善家庭獎。

證交所秉持員工至上的理念，為同仁提供多樣化的福利制度、豐厚的生育獎勵及多項家庭支持措施，確保每位員工都能感受到公司的關愛與重視。未來，證交所將繼續秉持創新永續的精神，持續照顧弱勢、響應公益，與員工、社會及環境共榮發展；證交所相信營造友善的工作環境、用心守護每位員工，讓同仁能在這個大家庭中幸福成長，必能攜手同行、共創美好未來！