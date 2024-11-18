台股下跌196點 三大法人賣超197億元

台股18日開低，盤中一度跌落到季線之下，終場收在22,546.54點，下跌196.23點，跌幅0.86%，成交量3,486.46億元，三大法人賣超197.65億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超107.03億元，投信買超30.82億元，自營商賣超（合計）121.44億元，其中自營商（自行買賣）賣超17.98億元，自營商（避險）賣超103.46億元。

台股早盤以22,693.96點下跌開出，一度翻紅至22,781.77點，上漲39點，但是攻勢不繼，指數再往下滑落，盤中一度下滑至22,503.69點，下跌239.08點，終場以22,546.54點收盤，守住季線；電子股下跌，傳產股成為撐盤要角，尤其是塑膠股、橡膠股逆勢大漲，類股分別以漲幅3.76%、4.87%收盤，油電燃氣則是上漲2.36%。

塑膠股為盤面上的焦點，台塑（1301）跳空開高領軍類股上漲，終場以47元收盤，漲幅5.97%，國喬（1312）、南亞（1303）、台化（1326）、華夏（1305）等也都上漲；橡膠股由正新（2105）大漲領軍，以53.9元收盤，漲幅8.12%，南港（2101）收漲4.13%，建大（2106）也上漲；台塑化（6505）收漲2.88%。

權王台積電（2330）開低，一度下滑至1,020元，下跌15元，拖累大盤表現，終場收1,025元，下跌10元，影響大盤指數約81點；鴻海（2317）、廣達（2382）、技嘉（2376）、聯發科（2454）等股也是下跌；金融股小漲，但富邦金（2881）收跌1.31%，不過，國泰金（2882）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）、新光金（2888）、凱基金（2883）等是收紅。