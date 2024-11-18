證交所：普惠金融助攻 小資族也有春天

為協助投資人長期投資股市，同時提升小額投資之便利性、分散投資風險，臺灣證券交易所2017年1月起，推動證券商得辦理客戶定期定額方式購買股票與ETF，自開辦至今已逾七年，截至今(2024)年10月止，定期定額投資股票及ETF累積金額超過3,500億元，且定期定額投資金額呈現穩定成長趨勢，觀察2023年1月定期定額單月成交金額，尚未達新台幣60億元，惟自今年1月起，投資人單月定期定額扣款金額均超過新台幣100億元。

觀察今年1月至10月參與定期定額投資的族群中：

一、先就定期定額人數分布而言：主要集中21歲至50歲的青壯年族群，其中21歲至30歲（占比26.94%）和31歲至40歲（占比26.09%）的投資人數最多，共計占總定期定額人數超過五成，反映年輕世代已具備投資理財觀念，並能提早開始進行長期的投資規劃。

二、再就投資金額的分布而言：其中41歲至50歲年齡層的投資金額最高，占總投資額的27.35%，其次是31歲至40歲族群，占總投資額的23.67%，而51歲至60歲中年族群投資金額占比第三（20.41%），另20歲以下的投資人雖然投資金額僅占4.18%，投資金額相對較小，但投資人數占比達8.54%。

證交所自2024年8月起，投資人可於證交所官方網站「首頁/產品與服務/證券商服務/定期定額交易戶數統計排行月報表」查詢每月排名前20大交易戶數的股票及ETF清單，進一步比較今年1月與10月。

一、股票部分：今年1月及10月前三大交易標的相同，其中10月前三大標的交易戶數總計為151,131戶，較1月121,751戶，成長約24.13%，亦發現定期定額台積電（2330）總交易戶數顯著上升，由1月59,765戶上升至10月88,970戶，成長近五成。

二、ETF部分：今年1月與10月前三大交易標的亦相同，其中10月前三大交易標的交易戶數總計為834,817戶，較1月672,169戶，成長約24.20%。

若以標的種類而言，我國投資人定期定額股票方面偏好權值股及金融股，ETF的部分則偏好市值型ETF及配息型ETF；另以投資人定期定額的ETF及股票的金額比例而言，ETF約為81%，股票約為19%，再就人數比例部分而言，亦為ETF定期定額人數遠大於股票定期定額人數，顯示我國定期定額投資人相較於股票更偏好投資ETF。

證交所表示，目前計21家證券商開辦定期定額業務，投資人如欲查詢開放辦理定期定額業務的證券商清單，可經由證交所官方網站「首頁/產品與服務/證券商服務/證券商辦理定期定額業務資料」查詢。

透過定期定額投資，投資人無需精確掌握市場高低點，且能避免因價格波動而一次性投入高價位，無論在股市上漲或下跌時，經由長期投資達成平均整體投資成本及分散風險目的。在現行規範下，定期定額可投資標的為股票及 ETF，至於標的，由證券商依照各家經營策略不同而訂定不同的選定標準，惟不得包含槓桿及反向ETF，另若選定標的經證交所或櫃檯買賣中心依相關章則，公告變更交易方法或列為處置有價證券，證券商應於定期定額交易日停止買進該等證券。