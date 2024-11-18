4大權值股臉綠 台股跌196點力守季線收22546點

台股今天在4大權值股持續回檔下，指數開低震盪，資金轉向傳產類股；終場台股收在22546.54點，下跌196.23點，跌幅0.86%，守住季線22529點，成交值新台幣3486.46億元。法人表示，輝達20日公告財報，將是市場關注焦點，

4大權值股台積電、鴻海、聯發科、廣達今天同步走低，拖累指數弱勢整理回測季線。台積電終場收在1025元，下跌10元，跌幅0.97%；鴻海下跌4.5元、聯發科下跌30元、廣達下跌6.5元，跌幅均逾2%。

類股表現上，金融股上漲0.1%，電子股下跌1.27%；代表中小型股票的櫃買盤中跌破年線，收盤指數下跌1.82%。

今天市場資金轉進具題材的電池備援模組（BBU）、輝達概念股及傳產族群的台塑四寶、橡膠等。

市場傳出輝達（NVIDIA）GB200伺服器將採用BBU（伺服器備援電池系統），相關族群盤中表現亮眼，包括錸寶、加百裕、興能高分別以53.4元、31.1元及28.45元漲停作收。

台塑四寶的台塑今天表現強勁，上漲近6%；南亞漲逾4%，台化、台塑化上漲逾2%。

輝達將於美國時間11月20日公告財報，為市場關注焦點，輝達概念股嘉澤、研揚、南電今天股價相對抗跌。分析師指出，今天塑化、鋼鐵、航運等傳產族群撐盤，待市場從美國總統選舉熱潮逐步回歸理性。