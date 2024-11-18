法人：近五年11月進場全球航運股勝率高 把握川普當選後貿易戰預防財

川普在競選期間揚言，要對所有進口品課徵10%-20%關稅，中國大陸進口品關稅稅率為60%以上，墨西哥部分進口品的關稅稅率上看100%，此舉若真的發生將重塑全球供應鏈，迫使企業重新評估採購及生產策略。野村投信表示，根據歷史經驗，川普2018年宣布加徵關稅後，出現進口熱潮拉高需求，使得運價在幾個月內翻倍，目前市場持觀察川普新政府可能的行動，瀰漫著謹慎的氣氛，對任何相關訊息都非常的敏感，短線操作上，建議投資人可考慮可望受惠的航運股伺機分批布局持有。

野村全球航運龍頭息收ETF（00960） 經理人張怡琳表示，根據航運市場觀察，川普當選後，可能開徵新一波關稅，美國進口業者都趕忙在預期的新關稅上路前，提前拉貨，可能導致近期運價飆升，且可能重塑全球物流，加速製造業移出中國大陸。因此，全球貨櫃航運爆發搶艙大潮，此一效應也外溢到遠歐貿易海運線，貨櫃巨擘馬士基（Maersk）率先宣布，調漲12月遠東歐洲線運價，12月2日起自遠東到鹿特丹等歐洲港口的報價，每TEU運價來到3,900元，對比當前運價，依地區不同漲幅約三到六成，預料此議題也擴大燒到台灣航運三雄。

貿易數據供應商Descartes系統集團11月11日資料指出，美國10月進口的貨櫃總量為249萬只20呎標準貨櫃（TEU），比9月減少1%，也只比7月的今年高點少了2.4%，主要為來自中國大陸的貨櫃增加，占比為38.5%，顯示為因應美國總統當選人川普明年1月上任後可能加徵關稅，美國進口商加快拉貨步調，中國大陸出口商則加緊出貨，讓美國10月進口自中國大陸的貨櫃量激增。張怡琳進一步表示，根據統計，美國10月從大陸輸入的貨櫃量比去年同期成長8.3%，達到960,016只TEU，反映今年整體都呈現上升的趨勢，這些進口自大陸的貨櫃內最常見商品包括：家具、寢具、玩具、遊戲和運動器材。

根據證交所資料，今年10月全體上市公司營收總計34兆1,748億元，比112年同期成長3兆7,077億元，成長12.17%。全體上市公司累計至2024年前十月營收則是航運業成長率高居第一，和去年同期相比，成長率高達35.34％，最大主因在於受惠於地緣政治效益使運價及運量上漲。張怡琳進一步分析表示，根據彭博與ICE Data數據，近五年來11月進場投資全球航運股表現不俗，若11月進場持有三個月來看，除2019年11月進場後遇到疫情爆發導致股災外，其餘年度皆以正報酬作收、且報酬水準來到雙位數。

野村投信表示，受到第4季傳統鋪貨運輸旺季、加上地緣政治持續緊張使得船隻繞道等因素，全球航運仍屬於供需吃緊情況，例如Alphaliner截至9月底統計指出，全球僅0.6%貨櫃船屬於純閒置狀態，過去九個月平均僅0.7%貨櫃船處於純閒置狀態，低於疫情時期同期水準。此外，這次總統寶座再度由川普拿下，根據2018年以來川普多次實施額外增加關稅的經驗，不少企業可能會趕在新一輪關稅或相關抵制貿易措施正式拍板前趕緊出貨/拉貨，屆時須留意相關事件消息對運價的影響，以及全球航運股的股價潛在表現空間。