三因素加持 塑膠股逆勢大漲、台塑漲逾5%充當領頭羊

台股18日一度跌破季線，盤中跌勢縮小，但仍下跌逾百點，電子股領軍下跌，傳產股成為撐盤要角，尤其是塑膠股、橡膠股逆勢大漲，成為盤面上的焦點，台塑（1301）跳空開高，盤中上漲逾半根停板領軍，國喬（1312）、南亞（1303）、台化（1326）等也都上漲，橡膠股則以正新（2105）大漲為指標。

台股早盤以22,693.96點下跌開出，一度翻紅至22,781.77點，上漲39點，但是攻勢不繼下再往下滑落，一度下滑至22,527.25點，下跌215.52點，跌落至季線之下，權王台積電（2330）開低，一度下滑至1,020元，下跌15元，拖累大盤表現，鴻海（2317）、廣達（2382）、技嘉（2376）等股也是下跌。

盤面上由傳產股撐盤，塑膠類股盤中漲幅逾3%，由台塑領軍，盤中上漲逾5%，南亞、台化、國喬等也上漲，另外，橡膠股盤中漲幅逾4%，由正新領軍，盤中漲幅逾6%，金融股也是小漲的表現，大盤指數盤中跌點縮小，但仍下跌逾百點。

美國總統當選人川普內閣提名人選陸續公布，已提名頁岩油業者Liberty能源公司執行長萊特（Chris Wright），出任能源部長，為政策轉向化石燃料鋪路；萊特也將加入新成立的全國能源委員會。

萊特堅定支持使用化石燃料，提倡石油和天然氣開發，並且否定氣候變遷是全球危機、須透過減少使用化石燃料解決的說法，去年發表影片表示，「沒有氣候危機，我們也未身處能源轉型過程之中」，他也身兼核電新創公司Oklo的董事。

證券分析師張陳浩表示，川普提名的能源部長主張加強開採頁岩油及石油，增加庫存；塑膠股的位階低，另外，上周五費城半導體指數及NASDAQ指數走弱，加上政策朝加強石油開採的方向，產生資金排擠效果；三因素助長了18日塑膠股的強勢表現。

台塑10月營收157.3億元，月減5.4%、年減3.5%，累計今年前10月營收1,654.4億元，年減1.3%；台塑預估第4季營收與第3季相當；18日以45.5元開高後一度拉升至47.2元，盤中漲幅5.52%；台塑四寶中，南亞盤中上漲逾3%，台化上漲逾1%，台塑化盤中漲幅也超過1%。