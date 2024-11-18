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台股回測季線該怎麼辦？ 分析師曝這些股可以開始買了

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股今盤中跌逾百點。中央社
台股今盤中跌逾百點。中央社

台股上周連四跌，僅上周五止跌，全周大跌811.12點，周跌幅3.44%，18日盤中一度下滑至22,527.25點，跌破季線，盤中跌勢略有縮減，但仍是下跌逾百點，到底如何看待台股後續的表現，該先觀望或是勇敢買進？分析師坦言，可以採「金字塔」買法來布局，「跌愈多買愈多」，看好伺服器AI股、散熱、風電族群等，另外，權王台積電（2330）也值得布局。

台股18日以22,693.96點下跌開出，早盤一度翻紅至22,781.77點，上漲39點，但是攻勢不繼下再往下滑落，盤中一度下滑至22,527.25點，下跌215.52點，跌落至季線之下，權王台積電開低，一度下滑至1,020元，下跌15元，拖累大盤表現，鴻海（2317）、廣達（2382）、技嘉（2376）等股也是下跌。

盤面上由傳產股撐盤，塑膠類股盤中漲幅逾3%，由台塑（1301）領軍，盤中上逾5%，南亞（1303）、台化（1326）、國喬（1312）等也上漲，另外，橡膠股盤中漲幅逾4%，由正新（2105）領軍，盤中漲幅逾7%，金融股也是小漲的表現，大盤指數盤中跌點縮小，但仍下跌逾百點。

證券分析師張陳浩表示，台股下跌，主要是市場觀望川普上任後的政策仍存有不安定性，另外，對12月Fed降息也存有觀望，不過，張陳浩看好台股年底有機會再創高，明年則可望挑戰25,000點，因此，目前的下跌，正是逢低布局的時點，可以採取「金字塔」買法來布局，愈跌愈買，「跌愈多買愈多」。

張陳浩看好AI伺服器及散熱股、風電相關股，認為包括台積電、鴻海、廣達、技嘉、建準、奇鋐、雙鴻等都可以留意，壓回月線可以往下找買點，尤其是跌破月線且季線往上的個股，更是應該「勇敢往下買」，「壓回月線往下買」。

除了AI股之外，張陳浩同時看好已拉回跌深的風電族群有機會表現，森崴能源、泓德能源、雲豹能源、世紀鋼、華城等值得留意。

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