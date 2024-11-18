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台股開高走低 一度跌破季線、午盤過後跌幅收斂

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股18日開高走低。中央社
台股18日開高走低。中央社

台股18日開高走低，早盤以22693.96點開出，盤中最低一度跌至22527.25點，一度跌破季均線，午盤過後跌幅稍有收斂，其中橡膠類股逆勢撐盤。台積電（2330）最低達1020元，下跌15元。

盤面上成交量大上漲個股為，錸德（2349）、正新（2105）、聯電（2303）、陽明（2609）、英業達（2356）、仁寶（2324）、新光金（2888）、網家（8044）、第一金（2892）、台塑（1301）等。

而量大下跌的為，金寶（2312）、鴻準（2354）、神達（3706）、長榮航（2618）、鴻海（2317）、華航（2610）、中信金（2891）、廣達（2382）等

以類股來看則以傳產表現較為撐盤，其中橡膠、塑膠、油電燃氣、紡織、百貨等呈現上漲，而下跌類股則有，電機機械、資訊服務、其他電子、光電等。

中橡 長榮航

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