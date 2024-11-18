快訊

恐怖！高雄明鳳街蚯蚓大軍來襲 網：這族群看到最開心

空軍將擴編愛國者MSE飛彈營 採購程序在台在美都是謎

材料尖兵／三星首顆GAA晶片拆解 能撼動台積龍頭地位？

權值股領跌 台股指數跌近200點回測季線支撐

中央社／ 台北18日電
台股今天權值股領跌，盤中跌幅擴大。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股今天權值股領跌，盤中跌幅擴大。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

美股15日收黑，台股今天權值股領跌，盤中跌幅擴大，下跌近200點，跌破22600點，最低22527點，測試22530點季線支撐。權值股台積電、鴻海、廣達走跌；電池備援模組（BBU）及輝達概念股逆勢抗跌。

四大權值股包括台積電、鴻海、聯發科、廣達同步走低。台積電最低至1020元，下挫15元；鴻海下跌4元、聯發科下跌40元、廣達下跌逾2%。電子股、金融盤中漲跌互見，分別下跌約1.4%、上漲約0.2%；代表中小型股的櫃買指數下跌逾1%。

分析師指出，台股上演季線保衛戰，關鍵在台指期結算和即將公布的輝達財報。

市場傳出輝達（NVIDIA）GB200伺服器將採用BBU（伺服器備援電池系統），相關族群盤中表現亮眼，包括錸寶、加百裕、興能高分別以53.4元、31.1元、28.45元攻上漲停；系統電上漲逾4%、全漢上漲逾6%。

資深分析師簡伯儀表示，目前大盤日K線持續弱勢，日KD、RSI技術指標轉弱，店頭市場創近期相對低檔，短期均線下彎，台幣貶值，外資持續調節，整體盤勢偏弱；短期在5日均線突破前，大盤偏向弱勢整理，可留意10月營收及季報表現較佳族群。

台積電 權值股

延伸閱讀

BBU 熱燒 錸德喊「不缺席」攜錸寶飆漲停、這幾檔也亮燈

輝達兩大事 AI鏈衝一波熱度 周三財報業界看多

台積電明年全球建十座廠 法人估資本支出可望達340億~380億美元

美媒：輝達Blackwell延遲 伺服器出現過熱問題

相關新聞

鈊象（3293）股價回調至千元以下…能買還賣？ 切老：長線投資人「持有的時間」更重要

我今年以來對鈊象的價格判斷幾乎都是錯的。去年初在股價四五百元位置，我給鈊象的兩年目標價是800元，結果今年除權息前一路漲破1500元。

台股回測季線該怎麼辦？ 分析師曝這些股可以開始買了

台股上周連四跌，僅上周五止跌，全周大跌811.12點，周跌幅3.44%，18日盤中一度下滑至22,527.25點，跌破季...

權值股領跌 台股指數跌近200點回測季線支撐

美股15日收黑，台股今天權值股領跌，盤中跌幅擴大，下跌近200點，跌破22600點，最低22527點，測試22530點季...

台股開高走低 一度跌破季線、午盤過後跌幅收斂

台股18日開高走低，早盤以22693.96點開出，盤中最低一度跌至22527.25點，一度跌破季均線，午盤過後跌幅稍有收...

四大原因導致印股重挫 布局時機到

印度指數近一月走勢疲弱。法人表示，外資明顯將資金移轉至中國大陸股市，加上市場對印度企業獲利前景感到擔憂，導致印股面臨較重...

AES-KY 本月漲49% 花旗分析「雙優勢」目標價上調至1,020元

AES-KY（6781）自11月以來漲逾49%，股價表現強勢。事實上，外資花旗證券出具最新個股報告，看好未來電動車、電池...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。