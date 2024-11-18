權值股領跌 台股指數跌近200點回測季線支撐

美股15日收黑，台股今天權值股領跌，盤中跌幅擴大，下跌近200點，跌破22600點，最低22527點，測試22530點季線支撐。權值股台積電、鴻海、廣達走跌；電池備援模組（BBU）及輝達概念股逆勢抗跌。

四大權值股包括台積電、鴻海、聯發科、廣達同步走低。台積電最低至1020元，下挫15元；鴻海下跌4元、聯發科下跌40元、廣達下跌逾2%。電子股、金融盤中漲跌互見，分別下跌約1.4%、上漲約0.2%；代表中小型股的櫃買指數下跌逾1%。

分析師指出，台股上演季線保衛戰，關鍵在台指期結算和即將公布的輝達財報。

市場傳出輝達（NVIDIA）GB200伺服器將採用BBU（伺服器備援電池系統），相關族群盤中表現亮眼，包括錸寶、加百裕、興能高分別以53.4元、31.1元、28.45元攻上漲停；系統電上漲逾4%、全漢上漲逾6%。

資深分析師簡伯儀表示，目前大盤日K線持續弱勢，日KD、RSI技術指標轉弱，店頭市場創近期相對低檔，短期均線下彎，台幣貶值，外資持續調節，整體盤勢偏弱；短期在5日均線突破前，大盤偏向弱勢整理，可留意10月營收及季報表現較佳族群。