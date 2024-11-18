四大原因導致印股重挫 布局時機到

印度指數近一月走勢疲弱。法人表示，外資明顯將資金移轉至中國大陸股市，加上市場對印度企業獲利前景感到擔憂，導致印股面臨較重的賣壓，但實際上，印度消費動能與展望並未減弱，未來有機會看到上修機會。

法人認為，昂貴的評價，也是印度股市評價遭到下修的主要原因之一，尤其是在高點時，股價也容易受到季節性趨緩影響而有所波動，但仍看好印度中長線的經濟成長發展，股價也有望反攻向上，建議投資人可趁當前相對低點，布局印度基金。

最新一季印度企業財報獲利不如預期，導致外資開始下修獲利預期。瀚亞印度基金林庭樟表示，循環性消費與大宗物資相關產業為主要下修來源，但當地管理層普遍認為，消費旺季前低後高，而消費動能與展望並未減弱，下修後的獲利成長仍接近15%，預估未來還有機會進一步上修。

市場也預期中國大陸企業第4季開始引領獲利上修，但實際上，滬深300第3季財報仍落後於預期，MSCI中國指數季度獲利預期也在下修過程。林庭樟說，大陸企業獲利上行還需要時間，2025年獲利展望除物聯網產業外，其他產業獲利情況仍未見好轉。

中國大陸與印度股市長年以來都是天秤的兩端，由於資金的移轉，印度在全球共同基金中配置已達新低，現在只是順勢停損；同時，印度股市的昂貴，也成為修正的主要原因，但實際上，中小類股、低獲利的公有銀行、公有基礎建設及產業，才是主要膨脹評價的來源，大型股仍處於便宜的位置。

林庭樟說，印度股市現在已經回到超賣過度恐慌的位階，歷史經驗來看，最大賣超已經發生，對於追求中長期穩健報酬的投資人而言，大幅度的修正之後，正是進場布局的好時機。