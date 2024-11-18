快訊

第三次大戰來臨？傳美放行烏克蘭用長程飛彈 俄烏都說話了

從政8年回金融主場 農村囝仔曾銘宗要帶富邦金衝向亞洲

大巨蛋啟用一周年頻漏水「原因找到了」 遠雄：至少已花4000萬修繕

AES-KY 本月漲49% 花旗分析「雙優勢」目標價上調至1,020元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
AES-KY（6781）自11月以來漲逾49%，股價表現強勢。中央社
AES-KY（6781）自11月以來漲逾49%，股價表現強勢。中央社

AES-KY（6781）自11月以來漲逾49%，股價表現強勢。事實上，外資花旗證券出具最新個股報告，看好未來電動車、電池備援電力模組（BBU）需求增長，給予「買進」評等，目標價由670元上調至1,020元，調幅52.2%，前景亮眼。

花旗科技產業分析師劉瓊芳指出，AES-KY第3季財報優於預期。近期不少投資人關注AES-KY明年業績增長前景、利潤率趨勢、AI伺服器BBU機會以及公司競爭優勢等。

整體上，電動自行車（e-bike）電池組業務在2024年上半年庫存調整後已經過低谷期，而主要雲端服務供應商（CSP）的BBU需求強勁，訂單能見度清晰，預計相關新產品將自2025年下半年起開始貢獻收入，並計劃在三年內達到總收入的30%。

值得注意的是，AES-KY的BBU業務表現強勁，增長動能充足且訂單能見度良好。隨著新建數據中心的採用率提高，BBU憑藉靈活性、成本效益等，逐漸成為主流選擇，尤其在AI伺服器與GB200的應用中，BBU對輸出功率和設計的要求更為嚴苛，推動相關高階產品需求增長。

此外，AES-KY與母公司新普（6121）能夠提供完整的BBU產品組合，以滿足CSP客戶多元化的需求，因此給予「買進」評等，目標價由670元上調至1,020元，前景亮眼。

電動自行車方面，劉瓊芳補充，電動自行車市場需求逐步改善。AES-KY的電動自行車電池組銷售占總收入的比例，已從過去幾年的70%以上降至約50%，業務結構逐漸多元化，隨著庫存逐步回到正常水位，預計2024年第4季起需求將回升。

長期而言，目前歐洲市場的電動自行車滲透率約為25%，未來有望增至約50%。隨著市場總量的擴大，AES-KY在該領域有望藉由技術優勢和新客戶開發進一步提升市占率，為營收帶來穩定增長動能，後市可期。

延伸閱讀

台股基金 逢低布局

錸德 躋身BBU概念股

創意、世芯 認購有戲

BBU商機熱 老牌光碟廠錸德集團喊不缺席 旗下錸寶、來穎扮雙箭頭

相關新聞

鈊象（3293）股價回調至千元以下…能買還賣？ 切老：長線投資人「持有的時間」更重要

我今年以來對鈊象的價格判斷幾乎都是錯的。去年初在股價四五百元位置，我給鈊象的兩年目標價是800元，結果今年除權息前一路漲破1500元。

AES-KY 本月漲49% 花旗分析「雙優勢」目標價上調至1,020元

AES-KY（6781）自11月以來漲逾49%，股價表現強勢。事實上，外資花旗證券出具最新個股報告，看好未來電動車、電池...

15檔「外資押寶股」近期價漲量增 低本益比潛力十足

上市櫃公司財報公布完畢，台股基本面良好下，法人建議，由基本面、籌碼面切入，篩選近期外資積極搶進且價量齊揚、本益比低廉具投...

美股疲軟台股開盤下跌48點 台積電開低5元

台股18日開盤指數為22,693.96點，下跌48.81點。台積電（2330）開盤價為1,030元，下跌5元。

美股收黑 法人：輝達財報將是AI展望風向球

美國聯邦準備理事會主席鮑爾發表言論後，引發市場臆測降息步伐可能放緩，美股15日收黑。台股15日收在22742.77點，上...

川普2.0挑戰 台股震盪上揚 機會風險並存

美國總統川普當選，國際金融市場大選變數消除，買盤回流科技股，觀察過往美國大選結果對股市影響，通常當：共和黨候選人當選總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。