15檔「外資押寶股」近期價漲量增 低本益比潛力十足

上市櫃公司財報公布完畢，台股基本面良好下，法人建議，由基本面、籌碼面切入，篩選近期外資積極搶進且價量齊揚、本益比低廉具投資價值的個股，如長榮航（2618）、永豐金（2890）、裕民（2606）等15檔「外資押寶股」，潛力十足，將躍年底作帳指標之一。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清、安聯投信台股團隊等表示，隨傳統旺季到來，基本面、籌碼面突出的個股仍具支撐，建議可選股不選市。展望台股未來三個月，預期仍維持多頭趨勢，但需觀察AI個股反應及季線支撐是否穩固，以及川普當選後的變數。

統計至15日，篩選自11月以來，外資加碼買超逾千張，本益比低於15倍、且近5日股價強勢、平均5日均量逾兩千漲以上，後市股價具挑戰空間的15檔「外資押寶股」逐步為年底作帳行情點火，包括：長榮航、華航、長榮、永豐金、陽明、寶成、裕民、大同、台灣虎航-創、慧洋-KY、上海商銀、東鹼、冠德、統一證、新興等。

航空產業方面，2024年上半年出入境人次已恢復至疫情前水準，客運市場穩定復甦。同時，電商及AI產品需求增加，為航空貨運市場帶來新動能。

法人解析，長榮航2024年表現可期，全年合併營收有望創下歷史新高；華航在全球經濟轉佳、推動貨運成長下，貨運營運有望暢旺。不過，展望2025年，法人提醒，各家航空公司恐面臨成長放緩的挑戰。

航運族群也紛紛上榜，日前美東碼頭罷工結束後，市場預期年底貨載需求轉強，加上2025年農曆年前備貨潮提前，川普關稅擔憂或引發搶運潮，運價短期內有望續漲。

其中，貨櫃族群的長榮，今年第3季每股稅後盈餘（EPS）年增178%，表現強勁。法人看好，長榮所屬海洋聯盟延長合約至2032年，營運穩定度高，且投資節能環保船，減碳成效顯著，競爭力較強。

在散裝航運產業上，法人認為，散裝市場受中國影響大，經濟復甦不如預期導致租金波動，但隨中國推出刺激措施、推動房地產復甦，海岬型船旺季需求仍可期，如裕民、慧洋-KY、新興等，但以中長線而言，中國需求仍是關鍵。