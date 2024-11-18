美股疲軟台股開盤下跌48點 台積電開低5元

台股18日開盤指數為22,693.96點，下跌48.81點。台積電（2330）開盤價為1,030元，下跌5元。

742.77 ，大盤指數季線前多頭抵抗，指數連四跌後首收漲，惟短期均線架構仍偏弱；技術面先看反彈，本周三台指期結算後較利反攻。盤面以個股表現為主，確實依短線技術面變化順勢操作。

操作題材可留意：美碼頭罷工機率增，有利運價淡季支撐─傳美東碼頭談判觸礁，勞資雙方就自動化和半自動化問題無法達成共識宣布提前中斷談判，且暫無後續談判時間表，使得明年1月15日之後，展開二度罷工的可能性提高，如若時間持續延長，罷工效應將在農曆春節後發酵引發塞港，支撐運價走高。

上周五15日美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,444.99點，下跌305.87點、跌幅0.7%；S&P500指數下跌1.32%；那斯達克指數2.24下跌%；費半指數下跌3.42%。台積電ADR跌1.32%。

美股三大指數創兩個多月來最大單周跌幅，川普行情後繼無力，投資人也押注聯準會（Fed）將放慢降息步調。輝達（NVIDIA）將於台灣時間本周四清晨的美股盤後公布財報。據LSEG調查，輝達10月止季度淨利預料達到184億美元，營收成長逾80%至330億美元。但對投資人而言，最重要的不在於輝達表現能否超出預期，而是高層透露晶片需求的相關資訊，尤其Blackwell新架構晶片的銷售狀況明年才會開始反映。

三大法人周上五集中市場合計賣超87.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超51.2億元，投信賣超77.1億元，自營商（自行買賣）賣超12.7億元，自營商（避險）賣超48.5億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少622口至17,723口，外資淨空單減少2,064口至45,184口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少463口至22,838口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,600點，周賣權最大OI落在22,000點，月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在21,400點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.78上升至0.86。VIX指數下降0.64至24.16。外資台指期買權淨金額0.22億元，賣權淨金額-0.08億元。整體選擇權籌碼面偏多。