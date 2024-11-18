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美股收黑 法人：輝達財報將是AI展望風向球

中央社／ 台北18日電
美股示意圖。(路透)
美股示意圖。(路透)

美國聯邦準備理事會主席鮑爾發表言論後，引發市場臆測降息步伐可能放緩，美股15日收黑。台股15日收在22742.77點，上漲27.39點。法人表示，輝達將於美國時間11月20日公告財報，為市場關注焦點，也將是AI展望風向球。

凱基投顧表示，在電子權值股方面，台積電、聯發科、台達電上週走勢呈現只守不攻，鴻海、廣達在第3季財報公布後，出現明顯回檔走勢，扮演領漲要角的電子權值股能否攻勢再起，將是台股展開反彈的關鍵。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）發表偏鷹派言論後，引發市場臆測降息步伐可能放緩，美股15日收黑。道瓊工業指數終場下跌305.87點或0.7%；標準普爾500指數下跌1.32%、那斯達克指數下跌2.24%、費城半導體指數下跌3.42%。台積電ADR下跌1.32%，收在186.01美元。

15日三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商賣超，合計賣超85.44億元；其中，自營商賣超61.37億元，投信賣超75.35億元，外資及陸資買超51.28億元。

上週全體上市股票成交金額1兆8471億元，股票成交量週轉率2.35%，以產業別來看，成交金額前3名為半導體類4940.82億元，占全體上市股票交易金額比重26.75%；電腦及周邊設備類3770.67億元，占比20.41%，其他電子類1939.49億元，占比10.50%。

累計今年初開盤迄今共210個交易日，集中市場總成交金額88兆2126億元，市場日平均成交金額4200.6億元，股票成交量週轉率112.18%，股票日平均成交量週轉率0.53%。

台積電 股票

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