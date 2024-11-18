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新興股市成長動能具韌性 投資機會多元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
新興市場主要市場表現回顧。(資料來源：彭博資訊含股利截至2024/11/15 16:30)
新興市場主要市場表現回顧。(資料來源：彭博資訊含股利截至2024/11/15 16:30)

富蘭克林證券投顧表示，川普即將再度入主白宮，由於許多負面的出口管制、制裁、關稅等都已經發生，因此中國大陸市場的關注重點將是大陸領域，對比川普剛上台的2016年，現在大陸的供應鏈已建立得更趨完備、更能自給自足，雖然過去幾年出口向為經濟成長的關鍵領域，但這是因為國內經濟更加疲軟所致，隨著政策支持預期將轉化為更多國內經濟特定領域企業的獲利成長。大陸宣布人民幣10兆元地方政府化債方案，接著12月將舉行中央經濟工作會議，會有關於2025年的更多計劃。

富蘭克林證券投顧表示，大陸股市9月下旬以來反彈對印度市場帶來資金排擠效應，加以印度近期經濟數據與企業財報結果無太大亮點、未能對市場氣氛產生提振效果，但隨著部分一次性因素逐漸消退，預期經濟成長動能將能回升，印度中長期成長前景無虞，觀察領先指標製造業與服務業採購經理人指數、GST消費稅皆已於10月份呈現回升態勢，評估印度股市短線回檔反提供投資人較佳的進場機會。

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