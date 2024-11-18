永豐投顧：輝達財報登場 掃清浮額
輝達（NVIDIA）11月20日將公布財報，在過去持續優於預期的成績後，市場期待這次能再超越市場預期。永豐投顧表示，回顧過去輝達財報公布的情況，很多時候優於預期也出現股價下跌，其中很多是肇因於過度期待，然而事後股價還是走上升趨勢，這本次公布也有掃清浮額效果。
美國總統選舉行情僅持續一周，主要是過去都在選前出現一段相當長的觀望期，蓄積能量後在選後宣洩。但這次選舉美國股市一反慣例，因此選後需要一段時間整理。短線上特斯拉已經拉回，後續需要看輝達表現，本周輝達財報可望掃除不確定性。
Fed主席鮑爾表示未來不急於降息，FedWatch 也顯示Fed在12月按兵不動機率上升，這還是延續過去市場對於降息路徑的慣性：因為軟著陸，所以通膨緩降，降息也緩慢，讓市場總是處於不肯定之中，這有助市場冷靜，短空長多。
永豐投顧表示，預期有較大的波動，焦點還是AI族群，先觀察輝達財報公布後市場的反應，逢低進場。
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