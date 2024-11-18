川普完全執政行情可望延續 價值股、中小型股、景氣循環股將獲青睞

富蘭克林坦伯頓研究院院長史蒂芬‧多佛指出，鑒於共和黨在本次大選大獲全勝，市場樂觀情緒可能會在未來幾天和幾週內延續，因預期減稅、更大財政赤字、放鬆管制將推動更強勁的經濟增長，而更強勁的經濟可能觸發更高的需求，這將有利於能源、原物料類股。

另外，監管負擔減輕則有利於商業投資支出，主要受益者包含中型股、化石燃料能源公司、製藥股、金融股，但川普政府可能大幅削減《降低通膨法案(IRA)》的綠色補貼，將影響乾淨能源領域。富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲也提及，若共和黨大獲全勝的預期成立，則川普獲勝的初步影響可能與 2016 年一致，有利於價值股、小型股、循環股，更優惠的稅收政策、監管放寬、提高小型企業的樂觀情緒應會提振企業利潤前景，並足以抵消關稅、公債殖利率上揚、移民減少帶來的阻力。

富蘭克林證券投顧表示，美國就業市場持穩，內需也可望在消費旺季到來、能源(包含石油、天然氣)價格回落下獲得支撐，與此同時，聯準會與華爾街投行仍普遍認為未來通膨將持續放緩且朝2%目標邁進，這將為聯準會提供更多降息機會與提高美國經濟軟著陸的可能性，以財務面看，Factset(截至11/8)數據顯示，2024年史坦普500指數企業獲利可望成長9.4%，2025年還將進一步成長14.8%，其中，科技股成長力道均居前，故而在美國經濟與企業獲利等基本面支撐下，美股長線表現仍可期。

富蘭克林證券投顧表示，迎來「川普2.0」且共和黨確定取得完全執政地位，市場認為未來川普在推動減稅、放鬆監管等親商政策上將面臨較小阻力，其中，即將於2025年底到期的《減稅及就業法案(TCJA)》的大部分項目有望獲得延長，但需留意，川普曾多次表明企業稅減至15%的對象是「在美國製造的企業」，故很可能與前次任期全面減稅大不相同。

另，關稅、強硬驅逐非法移民、削減綠色補貼等政策則較不利於市場，綜合來看，美國減稅、放鬆監管等措施應仍有助抵銷不利政策的影響，使美股企業獲利維持正成長，預計美國市場為主(公用事業/房地產/地區銀行/小型股)、貿易保護受惠者(鋼鐵/鋁/汽車)、關稅抗性較強者(軟體/金融服務/能源服務/專業服務，因無實體商品，不受商品關稅影響)等領域可望受惠較多。

但勞動密集(餐飲/零售/百貨)、乾淨能源、關稅抗性較低者(低毛利商品/高替代性商品/資本財/半導體)等領域可能受到較多政策負面影響，不過，科技領域的影響相對複雜，其本身利潤率較高且有AI題材加持，再加上若川普任命對市場較友善的聯邦貿易委員會(FTC)主席，併購、IPO活動回溫也會帶來額外好處，科技巨頭的反壟斷指控也將更少，在布局上，建議均勻配置在科技、價值股、小型股等，共享各領域選後行情。