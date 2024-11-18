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台股聚焦展望明朗主題 等待市場消化美國大選後消息

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
安聯投信台股團隊表示，對未來三個月的台股給予正面預期。（本報系資料庫）
安聯投信台股團隊表示，對未來三個月的台股給予正面預期。（本報系資料庫）

安聯投信台股團隊表示，在本益比來到相對高位的當下，獲利成長實績與預期變化成為主導盤勢的主力。除了美國大選共和黨候選人川普當選、新政府團隊與未來政策有向等消息成為左右市場一大主力外，包括第三季財報表現、NVIDIA GB200開始小量出貨等則為主導近期行情的主要變數。

針對近期盤面，安聯投信台股團隊表示，就各類股族群來看，11月以來至今，受惠於財報亮眼，運輸股漲幅居冠，其次為AI類股齊聚的電腦及週邊設備類股；而受財報訊息影響的塑化類股、以美國為主要客戶的其它類股表現，則相對疲軟。

安聯投信台股團隊表示，近期部分市場情緒隨著川普未來政策與團隊消息而起伏；回顧上一波中美貿易戰，高關稅與對中國科技業的限制，造成一波生產基地外移至東南亞與台商回台投資，在陸廠被壓抑的同時，台股利多於弊。

安聯投信台股團隊表示，不過這次川普當選後再提關稅壁壘，初步若從物價角度來看，仍需留意後續影響：進口物價上揚，雖有降稅支撐需求，但物價上揚連動利率政策，且川普強調縮減政府支出(DOGE)，美國總體需求仍有雜音。

安聯投信台股團隊表示，若以時序來看，川普當選消息對市場的影響已經顯現，隨著消息反覆被消化，推估1月20日川普就職時，現階段已經傳出的雜音有望逐步鈍化。但在此之前，預期影響仍在，布局方向上仍建議鎖定未來3-6個月營運正向的類股或主題，應有助降低不確定因素影響。

就基本面或展望面，安聯投信台股團隊表示，隨著傳統旺季、節慶季節到來，川普當選後的變數變多，但以近期行情走勢來看，基本面突出的個股表現仍有支撐或表現，以此來看，選股不選市應是現階段較佳應對方向。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，以企業獲利正向展望為基礎，對未來三個月的台股給予正面預期，維持上升箱型走勢看法也不變，接下來，市場多空還是要看市場對AI個股的態度，利多不漲或利空不跌，都需要留意。在技術面，價漲量增走勢因川普當選而改變，需留意季線支撐。

台股 川普 美國大選

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