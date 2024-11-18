鈊象（3293）股價回調至千元以下…能買還賣？ 切老：對長線投資人來說「不重要」

＊原文發文時間為11月15日

鈊象（3293）今天總算迎來比較像樣的回調，不過請不要問我可不可以買進，因為我現在對鈊象股價的看法可能都是錯的。

一直以來，不管大漲或大跌，都會有網友私訊問我鈊象還能不能買，我回答的內容大概都差不多：我不知道...

如果我說可以，但跌了怎麼辦？說不行，繼續漲怎麼辦？股價是心理價，有時樂觀時可以一下就漲兩三倍，就像今年的鈊象，悲觀時又可以暴跌30%以上躺平兩三年。你最好要有自己的評估標準，而不是依賴別人的指示...

而在除權息後，我給出的合理目標價也只有750元，我也真的等到跌破750才加碼，但在750以下持續的時間很短，我也幾乎沒補到多少股，結果最高漲破1100。如果你以我的目標價來進行買賣，你今年只會少賺了，或根本沒上車...

隨著自己累積的貼文越來越多，打臉自己的次數也迅速累積。我現在越來越少談個股的股價了，也盡量不給出太明確的操作暗示。個股投資的思考屬於很個人的主觀判斷，不宜當作公開的投資建議。介紹好公司，介紹好的思考模式會比談股價和報明牌更有價值。

想做主動投資，每個人都應該嘗試建立自己的投資策略，包含選股標準與估值系統，以及建立適合自己的投資組合。如果你和我一樣是屬於長線投資人，最終你會發現，選股和股價沒想像中重要，最重要的還是「時間」。你要做的就是不要輕易賣出好公司股票，後面公司會如何成長，股價會怎麼漲真的不是你能預測的，在佈局多年後，後面基本上都是放飛階段...

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