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法人看後市 績優非電族群撐盤要角

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

上市櫃公司第3季獲利交出亮麗成績後，市場高度期待輝達20日將公布的財報，但鴻海（2317）、廣達（2382）、技嘉（2376）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等相關概念股雖獲外資調高目標價或維持評級，但上周表現仍偏弱。投顧法人表示，在科技股震盪之際，部分資金將轉往績優非電族群為台股撐盤。

上市櫃公司10月營收創歷史新高，第3季獲利則為今年來單季最高、歷年同期第三高，表現都優於預期。另外，富達國際統計，在第3季底，MSCI亞股（日本除外）中，未來12個月預估獲利上修幅度以台股最高，達10.7%，遠高於平均的6.7%；產業也以資訊科技股的上修幅度12.8%最高。

台股及電子股上修獲利的幅度最高，加上最近重量級企業法說也釋出正向訊息，有利支撐台股。不過，台股雖然上周跌3.4%，但今年來仍大漲26.8%，在全球主要股市中名列前茅，更領先那斯達克指數的24.4%漲幅、費城半導體指數的15.7%漲幅。台股與費半差距過大，短期是否跟著調整，有待觀察。法人認為，本周輝達概念股若領先表態重拾漲勢，有利大盤跌深反彈。

在輝達財報公布前，投資人對相關電子股退場觀望，由績優非電族群領漲。從法人買超標的來看，可發現資金轉向。

有別內外資11月上旬時同步搶買人工智慧（AI）伺服器概念股，特別是緯創、鴻準、英業達、金寶、廣達、技嘉、仁寶、鴻海等個股，三大法人上周更換買超標的，以傳產及金融股為主。

台股 概念股 輝達

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