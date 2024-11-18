Fed決策轉向 台股大盤本周預料延續震盪走勢

聯準會（Fed）主席鮑爾釋出不急著降息訊號，美股上周五（15日）大跌，終止川普慶祝行情，且本周三（20日）台指期結算，台股本周戒備以待。法人認為，台股本周仍將延續震盪走勢，但後市有輝達財報、集團作帳、作夢等利多因素，行情有撐。

台股上周大跌811點，周線再度由紅翻黑，櫃買指數更急跌3.7%。加權指數上周五雖然小漲27點，但美股四大指數全數收黑，且費城半導體指數大跌3.4%跌幅最重，其次是那斯達克指數跌2.2%。指標股輝達跌3.2%，台積電（2330）ADR跌1.3%，加上本周還有台指期結算，目前外資空單仍超過4.5萬口，台股走勢恐將再度震盪。

美國財報季近尾聲，S&P 500企業已有逾92%公布財報，輝達將在20日公布，在美股七雄中為最後一家。雖然輝達獲利仍可望優於預期，但可能不像過去令人驚豔。輝達8月底公布前一季季報時，股價不漲反跌，法人認為，這次情況恐怕也差不多，股價上周已下跌3.8%。另外，美超微可能於18日再度下市，也不利多頭氣氛。

統計顯示，1987年以來，台股11月上漲機率61%，12月收紅機率更高達76%，法人看好年底仍有多頭行情可以期待。綜合統一投顧董事長黎方國、群益投顧研究部副總裁曾炎裕看法，在台指期結算及輝達公布財報前，台股恐仍弱勢整理，但年底前大盤上漲機率仍高，可望受惠於集團及投信作帳行情、財報空窗期作夢行情等。

在資金動能方面，外資上周五終結連五賣，轉為小幅買超，但外資台指期淨空單居高不下，避險心態仍濃，買超力道是否持續，備受矚目；投信終止連12買，多檔重量級台股ETF將進行成分股調整，增添市場波動程度；自營商維持靈活操作，已連五賣，買賣超標的以高股息ETF為主，但大幅買超台股反向ETF。

就技術面看，大盤上周低點22,619點已跌破前一周低點22,792點，完全吞噬前一周連漲五日漲幅。凱基投顧分析，大盤若能站上5日線22,965點，並帶量站上月線23,162點，則有望持續跌深反彈行情。不過，若無法攻上5日線，則可能下探季線22,526點，甚至回測本波起漲點22,231點。