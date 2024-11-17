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壽險金控雙雄掀AI概念大換股 同步大砍聯電為哪樁？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
晶圓代工大廠聯電（2303）。路透
晶圓代工大廠聯電（2303）。路透

據各金控揭露2024年9月底台股大額投資交易名單中，國泰金（2882）大舉敲進智邦（2345）、力旺（3529）、京元電（2449）、仁寶（2324）、英業達（2356）、緯創（3231）等6檔AI概念股，反手砍台光電（2383）、雙鴻（3324）；富邦金（2881）則新增大立光（3008）、祥碩（5269）、信驊（5274）等3檔蘋概、AI千金股，也加碼京元電，同步砍出台光電，換股輪動速度加快。

一家金控主管觀察，國泰金第三季操盤策略，偏向AI概念大換股，富邦金則轉進高股價又具高成長潛力的AI、蘋概股，並減降七檔科技股，續採逢高減碼，以挹注獲利。

該主管說，壽險業為因應2026年將接軌TW-ICS，預料2024~2025年這兩年操盤策略，都會傾向以資本利得為主，賣股補獲利，可拉高保留盈餘和淨值，降低接軌後的高增資壓力。

2024年趁台股佳、積極賣股，2025年搭美國降息潮，舊債評價利益回升，也有助實現債券資本利得，均有助緩解接軌的增資壓力鍋。

據資料顯示，第三季國泰金、富邦金、新光金（2888）、凱基金等四家壽險金控同步大砍聯電（2303），光壽險雙雄單季就各砍近9.7萬張和9.3萬餘張「殺很大」，新光金減碼5.7萬張，凱基金也減降2萬餘張。

法人說，四家壽險金控同步減碼聯電，應是半導體成熟製程受大陸產能競爭，聯電與台積電（2330）的距離愈拉愈遠所致。

壽險雙雄也聯袂將台光電剔除「大額交易名單」中。國泰金上季才新增台光電、雙鴻，這季就全剔除，換股輪動速度加快。

但雙雄對台積電、大立光卻操作不同調。國泰金剔除大立光、略加碼台積電，富邦金則反向操作。第三季台積電股價單季小跌0.9%。

富邦金、國泰金、新光金、中信金（2891）、凱基金等五大金控，2024年9月底對電子股總持股水位季增3.6%到9,317億元，遠高於電子股指數同期跌近4%，其中以中信金、新光金持股債部位季增最多，料趁電子股回檔時、逢低抄底。

富邦金大額交易名單中，與上季相較，將國巨（2327）、可成（2474）、譜瑞-KY（4966）、新普（6121）、台光電、群創（3481）和華通（2313）等7檔科技股全剔除，更大砍聯電、世界先進（5347）；新增大立光、祥碩、信驊並加碼京元電，9月底對電子股持股季減2.4%。

國泰金新增智邦、力旺、京元電等3檔AI伺服器概念股，並加碼仁寶、英業達、緯創等老牌AI股；減碼聯電、大立光、台光電和雙鴻，9月底對電子股季減2.9%，與富邦金同採逢低略加碼的換股操作。

凱基金9月底對電子股季減11.8%，顯示大減碼，大砍聯電和鴻海（2317）各逾2萬張和3.6萬張，新增日月光（3711）；中信金新增聯發科（2454）、日月光、大聯大（3702）和聯詠（3034）四檔；新光金最愛台積電，加碼約3.8萬餘張最多。

國泰金 富邦金 聯電

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