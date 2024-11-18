應材看旺先進製程 台鏈樂
美國半導體設備大廠應用材料公司（Applied Materials）看好AI產業能源效率需求促使更多廠商採用環繞式閘極（GAA）和背面供電技術，有利相關材料工程設備廠後市，法人看好，應材相關供應鏈包括京鼎（3413）、 帆宣、翔名等將沾光。
應材上周公布展望雖不如市場預期，但釋出產業趨勢關鍵動態。法人分析，依據應材的觀點，先進製程如環繞式閘極、背面供電、先進封裝等相關設備支出會持續揚升，應材看好相關需求成長，2024會計年度環繞式閘極相關營收已達25億美元，明年有望挑戰翻倍成長，動能強勁，其供應鏈營運也將跟隨市場需求同步走揚。
其中，京鼎今年即反映客戶端需求成長態勢，第3季營收46.11億元，季增23.9%，年增54.9%，創新高。京鼎認為，本季業績約持平或較上季小幅成長。法人則看好京鼎本季營收有望維持新高水準。
因應新單需求及地緣政治變化，京鼎已公告投入約1.2億美元設立泰國廠，預計2025下半年開出產能。
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