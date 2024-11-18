外資押寶股 多頭指標

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

上市櫃公司財報公布完畢，台股基本面良好下，法人建議，由基本面、籌碼面切入，篩選近期外資積極搶進且價量齊揚、本益比低具投資價值的個股，如長榮航、永豐金、裕民等15檔「外資押寶股」，潛力十足，將躍居年底作帳行情的指標族群之一。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清表示，隨傳統旺季到來，基本面、籌碼面突出的個股仍具支撐。展望台股未來三個月，預期仍維持多頭趨勢，但需觀察AI個股反應及季線支撐是否穩固，以及川普當選後的變數。

篩選自11月以來，外資加碼買超逾千張，本益比低於15倍、且近五日股價表現強勢、平均五日均量逾2,000張以上，後市股價具挑戰空間的15檔「外資押寶股」，逐步為年底作帳行情點火，包括長榮航、華航、長榮、永豐金、陽明、寶成、裕民、大同、台灣虎航-創、慧洋-KY、上海商銀、東鹼、冠德、統一證、新興等。

基本面 外資 長榮航

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