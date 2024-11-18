一周盤前股市解析／IC設計、航空、製鞋 吸睛

台股上周五（15日）一度漲逾200點，最高來到22,940點，但鴻海與NB、散熱股為主軸的AI色彩較濃的電子權值股明顯走跌，終場大盤僅收漲約27點，收在22,742點。法人認為，操作建議勿過度追高，拉回逢低分批布局，並汰弱留強；選股方向上則以台積電相關、AI概念股、IC設計、顯卡、貨櫃、航空、製鞋及壽險等族群為主。

統一投顧協理陳晏平表示，美國總統大選後不確定性消除、在川普慶祝行情過後，市場將回歸基本面，其中，美國就業市場穩健，消費信心創近七個月新高，有助於12月耶誕節及明年1月農曆年的消費旺季需求，對於台股年底做帳行情有利，但在外資期貨空單居高不下，預期在本周期貨結算前，指數仍會震盪。

第一金投顧協理黃奕銓指出，台股上周持續震盪，上檔均線糾結蓋頭反壓仍無法突破，不建議持續殺低，暫可觀察短線趨勢是否能夠守穩，再次蓄能反攻，此外，提醒仍須留意外資未平倉口數仍然屬於歷史高檔價位，本周三結算日前波動都不會太小。