鄭文賢專欄／AI伺服器鏈 轉單商機大

隨著減稅、鬆監管、及關稅政策等川普上任後的施政方向預期，帶動美股選後一度再創新高，美元與美債殖利率紛紛走揚，美國優先、美國資產成為投資人追逐標的。然而，台股部分，受到川普保護費、半導體關稅課徵擔憂，加以聯準會（Fed）不急於降息，國際美元強勢，影響外資流向，近期台股表現相對美股弱勢。

其中，台股在半導體、AI股休息下，指數回測季線支撐，下探22,500點。目前市場關注焦點，仍擺在川普關稅政策何時實施、Fed貨幣政策動向。

尤其聯準會主席鮑爾最新談話暗指美國經濟穩健、不急於降息，且最新公布CPI年增率回彈至2.6%，隱含未來貨幣政策將轉為漸進式，美債殖利率處在4.4%高位，將影響外資動向，進而限縮台股漲勢，台股短期不脫季線至月線間波動。

美國共和黨橫掃國會取得完全執政，讓市場對關稅議題的擔憂升溫。川普政府若想實施關稅，仍有一定進程。以2017年川普執政時期為例，於當年4月及8月分別啟動232鋼鋁調查及301中國調查，商務部必須在270天內提交調查報告，總統則須在收到報告後90天內，決定是否調整關稅，開啟談判及接受廠商申訴，以確定課稅的商品或是國家是否能得到關稅豁免。

實際上，川普政府當年確定課稅時點，落在2018年3月及6月，耗時將近一年，推估2025年1月川普上任後，即便確定要執行關稅政策，課稅時間點也將落在2026年。

針對台積電（2330）的部分，台積電晶圓代工的全球市占率達到62%至63%，若光看先進製程，全球市占率高達92%，具有絕對訂價權，即便未取得豁免，將關稅成本轉嫁給客戶的難度不高。

近年來，由於三星及英特爾的先進製程推進速度持續落後台積電，使得全球晶圓代工三國鼎立的格局，已經轉變為一家獨大的情況，即便三星的產品，考量自家晶片競爭力不足，及防止單一供應商高通獨大，也不得不採用台系IC設計大廠的產品並向台積電靠攏，三星近期也傳出先進製程減產50%的訊息，與台積電明年第1季將調漲代工價格形成強烈對比。

上市櫃第3季財報及法說告一段落，就各產業景氣展望來看，仍呈現AI一枝獨秀。全球四大雲端服務廠（CSP）在上季財報中，均因AI貢獻使得雲端服務加速成長，一定程度化解市場對於AI是否泡沫化的疑慮，也因為感受AI對業績成長的幫助，四大CSP表達擴大2025年資本支出的意向，推估將成長雙位數至2,400至2,500億美元，當中又以微軟及亞馬遜占比最高。

近期AI產業最大的變化，來自美超微的財報問題。美超微於9月中時，因逾期繳交年報，遭那斯達克交易所判定違規，並給予60天的補正期至11月中旬，然10月底美超微簽證會計師事務所辭任，使財報在期限內繳交的難度大幅提升，交易所最終可以做出暫停交易或立即下市的處分，在財務有疑慮的情況下，美超微的客戶已開始陸續轉移訂單。

美超微的轉單商機，大致可分幾個層面來看，其一，主要競爭對手包括美國及台灣的伺服器品牌，近期已陸續確認客戶有轉單的行為或意向，為第一層受惠者；其二，台灣ODM，除美超微外，美國品牌的伺服器大多交由台灣業者生產，品牌廠接獲轉單，台灣ODM雨露均霑。

其三，美超微自製零組件。美超微子公司大訊集團及肯微科技，分別為美超微伺服器機殼及電源供應器的供應商，品牌及ODM接獲來自美超微的轉單後，零組件自然也將使用自己既有的供應體系。

美超微於最近一次的法說會中，對2025年營收預測為260至300億美元，換算高達8,000億至1兆元，當中95%來自於伺服器及儲存系統產品，商機不可謂不大。（作者是元富投顧總經理）