就市論勢／營建、集團作帳股 聚光

盤勢分析

微軟、亞馬遜、Meta、Alphabet、蘋果、特斯拉、輝達（NVIDIA）等美國科技七巨頭在AI、電動車、雲端運算和數位服務等領域衝刺，獲得市場青睞，七巨頭占標普500成分股權重超過30%。

台灣科技七巨頭則包括台積電（2330）、聯發科、鴻海、廣達、台達電、華碩與日月光，涵蓋晶圓製造、IC設計、AI硬體、PC、綠能等產業，占台股權重48.8%，近日美國科技股震盪整理，台灣科技股難免受牽動，市場聚焦11月20日輝達公布財報與展望。

傳產方面，航運類股基本面展望樂觀。長榮前三季每股純益50.68元，上海貨櫃運價指數SCFI連續反彈，推升長榮股價創波段新高；長榮航前三季每股純益3.98元，同步獲得買盤青睞。

投資建議

上市櫃公司第3季財報公布後進入空窗期，聚焦2025年具備成長題材且股價低檔出量的標的，AI是首選，除老牌AI股外，市場對新AI以及假AI股更充滿期待，而鴻海集團看好AI趨勢，但股價須等外資回補持股才有波段漲勢。沒有AI的科技股容易遭減碼，尤其底部震盪卻不漲的個股可能引發失望性賣壓。

此外，加權指數自8月低點以來已反彈逾15%，但仍有很多股票股價停留在8、9月低點甚至破底，輪動與落後補漲機會增加，籌碼安定度高，股價應有反彈至季線的空間，主要指標為台塑集團、營建股及集團作帳股。