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「乘客如雞蛋撞鐵罐」北市公車車禍1死15傷 醫曝上車2招自保

加權指數持續弱勢震盪 「周線翻黑」留意下檔風險

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

加權指數11月15日上漲27點，收在22,742點，成交量4,181億元。籌碼面部分，三大法人賣超87.2億元，其中外資期貨淨空單減少2,064口至45,184口，現貨買超51.2億元，投信賣超77.1億元，自營商賣超61.3億元。上周下跌811點，跌幅3.4%，周線翻黑。

永豐期貨指出，美國10月PPI數據高於預期，初請失業金人數21.7萬人次創5月以來低，聯準會主席鮑爾稱近期美國經濟數據良好，重申謹慎降息，談話態度偏鷹。FedWatch顯示Fed在12月按兵不動的機率由17.5%回升至39.4%，美債2年券上升6bps至4.34%，美股普遍承壓，上周五美股四大指數均收黑，跌幅在0.7%～3.4%之間，且以費半指數下跌3.4%最重。同時川普交易持續出現降溫跡象，比特幣終止連四紅，外媒報導川普計劃取消7,500美元的電動車消費稅減免，特斯拉表態支持。

永豐期貨分析，上周五加權指數成交量能小幅上升至4,000億元以上，櫃買指數雖然早盤有所拉抬，不過依舊維持近期慣性震盪盤跌。加權指數部分，由於台積電收平盤，除聯發科外，金融股與航運股等傳產類股為撐盤要角。奇鋐、雙鴻下跌幅度都超均收黑過5%，主流族群動能偏弱，留意下檔風險。

台股 期貨 美國經濟

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