台股回檔 法人：本周要看輝達財報臉色

台股上周五止住跌勢，但全周受到美國政策不確定性影響，指數大跌811點、跌幅3.44%，平均日均量僅4067億元。法人表示，AI指標股輝達將於20日公布財報，若輝達能繳出亮眼財報與樂觀展望，對於科技族群與AI相關供應鏈將帶來助益。

台股上周三大法人資金動向上，僅投信連續第24周買超137.5億元，外資與自營商皆站在賣方，其中外資賣超突破千億元、達1106.62億元，自營商調節610.46億元，連續4周賣超，三大法人合計賣超1579.59億元。

雖然這波台灣半導體股價因為川普的關稅議題而受到衝擊，但PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈認為，中長線來看並不影響整體AI趨勢發展，且從晶圓龍頭大廠財報可看出市場對於半導體需求有增無減，台股長多仍可期，只是近期因為成交量能下滑，加上輝達財報即將公布，預料大盤短線將在高檔盤整。

永豐投顧則說，美國總統選舉行情僅持續一周，主要是過去都在選前出現一段相當長的觀望期，蓄積能量後在選後宣洩，但這次選舉美國股市一反慣例，因此選後需要一段時間整理；短線上特斯拉已經拉回，後續需要看輝達表現，本周輝達財報可望掃除不確定性。

此外，聯準會主席鮑爾上周表示未來不急於降息，FedWatch 也顯示FED在12月按兵不動機率上升，這還是延續過去市場對於降息路徑的慣性：因為軟著陸，所以通膨緩降，降息也緩慢，讓市場總是處於不肯定之中，這有助市場冷靜，短空長多。

永豐投顧分析，預期市場有較大的波動，焦點還是AI族群，先觀察輝達財報公布後市場的反應，逢低進場。本周指數區間看2萬2300點至2萬3500點。杜欣霈則建議，AI供應鏈仍為投資主軸，可優先布局2025年成長產業，如伺服器、散熱零組件、邊緣運算相關、規格升級IC設計、光通訊等，至於非電族群可聚焦汽車零組件、半導體級特化、紡織製鞋、重電等，搭上明年台股企業的成長列車。