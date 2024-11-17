川普勝選點燃市場情緒 價值、小型、循環股受惠

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，十月數據顯示，失業金申請、薪資成長、商品、利潤率、信用利差維持在「擴張」的綠燈，營建許可、零售銷售、卡車運輸、貨幣供給維持在「謹慎」的黃燈，就業信心、ISM新訂單、殖利率曲線維持在「衰退」的紅燈，整體燈號連五個月亮出「擴張」的綠燈。

富蘭克林證券投顧表示，迎接川普2.0時代，預期美國資產將延續強勢，除了AI引領科技產業型基金穩居主流之外，股市操作建議可增加美國價值型基金及美國小型股票型基金，掌握川普政策紅利，另方面，雖然川普親商政策初期有利美國經濟及股市，但也可能導致通膨復燃及美國財政赤字惡化，增添公債殖利率彈升風險，加上川普關稅和反移民政策不利全球經濟，市場波動猶存，核心配置建議首選美國平衡型及中天期美國複合債券型基金，搭配美國非投資等級債券型基金，爭取較高收益及信用債利差收斂機會。

凱利投資衰退風險儀表板：川普親商政策有助抵銷非親商政策影響，美股可期

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲指出，川普的親商政策可能會再次點燃市場情緒，並提振資本支出、併購和其他形式的投資，而當更有利的企業稅和個人稅收制與寬鬆的監管環境結合時，企業的獲利前景將更健康，不過，川普的政策並非全部都對市場友好，潛在的不利因素仍存在，特別是來自關稅增加、移民減少、長期利率可能更高的前景。我們認為，若共和黨大獲全勝的預期成立，則將有利於價值股、小型股、循環股，更優惠的稅收政策、監管放寬、提高小型企業的樂觀情緒應會提振企業利潤前景，並足以抵消關稅、公債殖利率上揚、移民減少帶來的阻力。

傑佛瑞．修茲認為，鑒於經濟與企業獲利之間的緊密關聯，有彈性的經濟應有利於股市，歷史上看，股市在兩黨的領導下都取得了穩健報酬，過去10屆政府中有8屆美國股市年化報酬率落在7%至15%之間。兩位在任期間出現負報酬的總統都在任期初期和後期遭遇了經濟衰退，如：尼克松總統的1969-1970年和1973-1975年以及小布希的2001年和2007-2009年。由於短期內不太可能出現經濟衰退，歷史表明，美股將在第二屆川普政府期間表現強勁。