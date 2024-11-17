快訊

對美軍購已讓兵力整建規畫缺前瞻性 怎交保護費給川普

高鐵持刀客下車後狂變裝 警鎖定年齡層通報友軍協查中

12強賽／酸民不見了！中華隊投手壓制日打線 鄉民狂讚：100分

聽新聞
0:00 / 0:00

法人：台股技術面釀跌深反彈 電子權值股待表態

中央社／ 台北17日電
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股15日收盤收在22742.77點，上漲27.39點，成交值新台幣4079.91億元。法人表示，台股大盤技術面醞釀跌深反彈，電子權值股待表態，而近期除了即將公布的輝達財報受注目之外，美國也將公布成屋銷售數據與費城製造業指數，都是市場最密切關注焦點。

凱基投顧表示，在電子權值股方面，台積電、聯發科、台達電上週走勢呈現只守不攻，鴻海、廣達在第3季財報公布後，出現明顯回檔走勢，上述之前扮演領漲要角的電子權值股能否攻勢再起，將是台股能否確認展開跌深反彈的關鍵。

15日三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商賣超，合計賣超85.44億元；其中，自營商賣超61.37億元，投信賣超75.35億元，外資及陸資買超51.28億元。

受美國費城半導體指數走弱影響，台股上週下跌811.12點或3.44%，集中市場指數15日收在22742.77點。

上週全體上市股票成交金額為1兆8471億元，股票成交量週轉率2.35%，以產業別來看，成交金額前3名為半導體類4940.82億元，占全體上市股票交易金額比重26.75%；電腦及周邊設備類3770.67億元，占比20.41%；其他電子類1939.49億元，占比10.50%。

累計今年初開盤迄今共210個交易日，集中市場總成交金額為88兆2126億元，市場日平均成交金額為4200.60億元，股票成交量週轉率112.18%，股票日平均成交量週轉率0.53%。

半導體 台股 權值股 股票

延伸閱讀

法人升評股扛多頭大旗 長榮、貿聯等有望延續漲勢

未雨綢繆 高股息ETF第六大00713小改版上路

台股ETF成分股換血 規模2.3兆

台股千金股少一家 鈊象重挫逾5%跌出千金股行列

相關新聞

法人升評股扛多頭大旗 長榮、貿聯等有望延續漲勢

台股受制美債殖利率攀升，回測季線、半年線關卡。隨第3季財報出爐、企業法說登場，長榮、貿聯-KY等獲法人機構調高目標價或財...

法人：台股技術面釀跌深反彈 電子權值股待表態

台股15日收盤收在22742.77點，上漲27.39點，成交值新台幣4079.91億元。法人表示，台股大盤技術面醞釀跌深...

業績雙優股強勢表態 AES-KY、神達等表現亮眼

上市櫃公司第3季財報已全數公布，觀察第3季獲利呈現季增、同時10月營收呈現月增，近期股價表現強勢的「業績雙強股」，包括A...

一周熱門零股／ETF、大型權值股 交投重心

美國總統大選落幕，川普交易帶動股市信心增溫，包括加密貨幣等風險資產表現出色，道瓊、標普等主要美股頻創新高，帶動台股原本退...

台股本周走回檔行情 20日輝達公布財報是焦點

台股靠季線支撐在回檔過程中喘息，輝達20日將公布財報，能否再點火台股AI概念股，多方期待中。野村投信表示，年底前大盤維持...

美國政策雜音干擾！台股回檔、靜候下周輝達財報 法人建議布局這類股

台股15日止住跌勢，收盤小漲27.39點，收在22,742.77點，漲幅0.12%，本周受美國政策不確定性影響，台股全周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。