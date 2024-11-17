法人升評股扛多頭大旗 長榮、貿聯等有望延續漲勢

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料庫
台股示意圖。聯合報系資料庫

台股受制美債殖利率攀升，回測季線、半年線關卡。隨第3季財報出爐、企業法說登場，長榮（2603）、貿聯-KY（3665）等獲法人機構調高目標價或財測，並獲得買盤敲進的「法人升評按讚股」，漲勢將具延續力道，力扛多頭大旗。

台股11月初回測季線帶量拉出下影線後，跟進美股慶祝行情一度攻抵23,699點，但面臨23,713點前波高點近關情怯，加上美中科技戰升溫、通膨預期引發國際熱錢撤離亞洲新興市場，上周回吐前一周漲幅，再度失守月線。

統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生分析，台股利多條件包括台積電展望樂觀、第3季財報亮麗、季線轉折向上、第4季上漲機率高、華爾街調升輝達（NVIDIA）目標價、美聯準會（Fed）12月將再降息1碼等，可把握盤勢回穩後的進場時機。

群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利指出，美元指數及美債殖利率持續強勢，引發國際熱錢撤離亞洲新興市場，建議觀察外資調節賣壓何時告一段落，及台指期結算、輝達財報前後，季線、半年線附近承接力道。

台新投顧副總經理黃文清表示，雖然終端庫存回到健康水位，但消費性電子、車用等需求復甦力道有限，近期內外資法人機構根據財報、庫存水位、訂單能見度等財務業務指標，重新檢視評價合理性後，獲得上修個股較有機會吸引買盤。

法人升評按讚股 圖／經濟日報提供
法人升評按讚股 圖／經濟日報提供

篩選近期獲內外資調升獲利預估值、目標價或投資評等，且三大法人11月來買超逾1,900張個股，除長榮、寶成、上銀、精華等傳產股，及仁寶、貿聯-KY、智邦、精測等電子股外，還有金融股國泰金，大部分股價表現強勢。

金控股今年獲利優於預期，帶動現金股息發放水準增加，加上2025年壽險經常性收益率提升及銀行獲利維持成長，接軌IFRS 17及ICS 2.0的不確定性下降，有助壽險評價走揚，法人上修國泰金目標價。

國泰金 董事長 財報

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