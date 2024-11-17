業績雙優股強勢表態 AES-KY、神達等表現亮眼

上市櫃公司第3季財報已全數公布，觀察第3季獲利呈現季增、同時10月營收呈現月增，近期股價表現強勢的「業績雙強股」，包括AES-KY（6781）、神達（3706）、康全電訊（8089）等，成為近期基本面穩健的夯股之一。

上周台股走勢震盪，傳產族群航運、重電及汽車零組件、水泥、建材營造等類股表現強勢。法人建議，在跌深反彈訊號出現前，建議保持低持股比重，選擇營收與財報雙利多題材，且股價抗跌、守住均線支撐，或突破均線壓力後轉強個股短線操作，抓住潛在反彈機會。

統計自11月來，包括AES-KY、神達、康全電訊、神準、振發、永崴投控、富鼎等股價漲幅逾20%以上，鴻準、友威科、華城、華擎、寶成、正崴、昇陽半導體、華電、美時則漲逾10%，相關個股近五日成交量均逾千張，價漲量增，10月合併營收月增率均逾10%、第3季每股稅後純益季增也逾3%以上，表現亮眼。

重電族群方面，由於電網升級趨勢不變，美國大選影響有限。法人認為，全球各大變壓器廠商皆指出，未來AI資料中心建置將大幅推動電力需求，尤其華城為美國電網升級汰換主要受惠者，目前訂單能見度已達2027年，加上部分與客戶簽訂三至五年長約，公司營收成長穩定性佳。

其他強勢個股方面，AES-KY自11月來漲49.9%。法人分析，AES-KY受惠電池備援電力模組（BBU）業務表現強勁，主因AI伺服器對於電源升級的需求推動BBU業務增長，尤其是美系雲端服務提供商的資本支出增長，進一步帶動伺服器需求和備援電力需求。

電子代工廠神達10月營收年增149.7%，改寫歷史單月新高，旗下伺服器廠神雲步入出貨旺季，預估第4季營收可望再創高峰。濺鍍/蝕刻設備領導設備廠友威科，受惠扇出型面板級封裝（FOPLP）設備出貨成長，10月營收年增54.6%，寫近六個月新高。

鴻準10月營收年增22%，主要受惠輝達GB200出貨潮，因兼具機殼、散熱模組兩產品線，具作夢行情。大摩日前將鴻準「劣於大盤」評級跳升至「優於大盤」。