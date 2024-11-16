美股收黑台股承壓 法人：關注輝達法說釋AI風向球

美聯準會主席鮑爾釋放偏鷹派言論，美股收黑，費半指數跌3.42%，台積電ADR跌逾1%。法人分析，台股多頭取得發球權，但上檔壓力不可忽視，關注輝達11月20日法說內容，將是AI展望風向球。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）發表偏鷹派言論後，引發市場臆測降息步伐可能放緩，美股15日收黑。道瓊工業指數終場下跌305.87點或0.7%；標準普爾500指數下跌1.32%、以科技股為主的那斯達克指數下跌2.24%、費城半導體指數下跌3.42%。台積電ADR下跌1.32%，收在186.01美元。

台股15日跳高盤開出，傳產族群接棒演出，橡膠股走勢最強，節能、車用、鋼鐵人氣匯集；但電子指標股鴻海、技嘉、廣達走弱影響市場軍心，終場指數小漲27點，以22742點作收，漲幅0.12%。

三大法人15日合計賣超新台幣85.44億元，其中自營商賣超61.37億元、投信賣超75.35億元、外資及陸資買超51.28億元。

法人分析，大盤近期試圖填補7月17日至18日的斷崖缺口未能全部收復，本波指數高點先在10月18日攻上23713點，近期再推升至23699點後震盪，多頭取得發球權，但上檔壓力不可忽視，後續市場焦點放在輝達11月20日的法說內容。

展望下週，陸續有指標法說接棒登場，18日有IC設計族群世芯-KY、創意法說登場，光學鏡頭二哥玉晶光也將舉辦法說會，緯創、廣達、英業達下週接續參與法人舉辦的投資論壇，釋出第4季與明年展望，市場關注AI伺服器產業趨勢與需求動能。