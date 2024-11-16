輝達財報公布在即 法人點名看好這六檔

輝達（NVIDIA）財報公布倒數計時，市場普遍看好財報及財測均可優於預期，法人表示，「又到AI大放異彩時刻」，除點名台積電（2330）為半導體首選，居GB200供應領先地位的鴻海（2317）、廣達（2382）、奇鋐（3017）、台達電（2308）、川湖（2059）亦可受惠。

輝達將於美國時間11月20日公告上季財報，相較市場共識預估營收為330至340億美元，買方基金經理人及分析師估計可達340至350億美元，可望連八季超前財測。

在財測方面，目前市場共識預估營收為360至370億美元，毛利率75%，目前買方投資人預估值為390至400億美元。但大型本國投顧認為，觀察台積電第4季CoWoS產出顯示，輝達有望滿足市場高漲的預期，但可能釋出較為保守的財測，約介於380至390億美元。

法人指出，在上季財報公布後，四大雲端服務提供商（CSP）2025年資本支出的共識預估，已由2,330億美元上調至2,480億美元，換算年增率從12%上修至16%，有助強化市場對AI需求的信心。

根據法人預估，台積電2025年CoWoS營收將年增112%，且全年產能維持緊繃，因GB200將自明年上半年開始大量出貨，B300及B300A（Blackwell Ultra）亦將於6月進入量產，CoWoS-L（B200/B300）供應量達30萬片晶圓，占台積電對輝達供應量約75%。

台積電的正向前景以及2024至2025年CSP資本支出強勁，皆代表輝達未來表現將維持穩健，法人考量在AI至關重要地位，將台積電列為半導體領域首選，但提醒風險表示，即使過去幾季展望樂觀，展望仍不足以滿足短線上投資人持續高漲的預期。

在下游硬體方面，基於四大CSP本季資本支出規畫強勁且2025年成長率有望維持雙位數，法人預期AI伺服器需求將持續強勁，支撐硬體供應鏈未來幾季甚至全年營收。

不過，第4季適逢Hopper GPU過渡至Blackwell GPU期間，部份業者營收成長可能放緩，法人預期CSP業務占比較高，且已取得GB200訂單的供應鏈將率先受惠，包括鴻海、廣達、奇鋐、台達電、川湖，主因是這些廠商在個別GB200 NVL36/72相關產品占據領先地位。