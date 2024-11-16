台股外資轉買 中止連四跌…成交量擴增至4,181億元

美聯準會放鷹，美股14日收黑，不過隨台積電ADR止跌反彈，台股在外資買超51.2億元帶動下，昨（15）日開高收小紅，終場小漲27點收22,742點，終止連四跌，成交量擴增至4,181億元。

權值電子股昨日漲跌互見，台積電（2330）收平，聯發科、大立光走強穩盤，但鴻海、廣達等收黑，資金轉進獲利表現良好的金融股、美國徵關稅受惠的貨櫃三雄也走揚，非電股扮演助攻角色。盤中指數高低點震盪250點，尾盤賣單調節壓低，終場小漲0.1%收市。

台股昨日觀盤重點與後市展望

美元指數漲多休息，主要亞洲貨幣貶勢暫歇。匯銀主管指出，熱錢昨日反手匯入，促使新台幣匯率升值8分，收在32.466元，終止連四貶並升破32.5元關卡，匯市交投平淡，總成交量萎縮至13.895億美元。

盤面上昨日個股及類股漲多跌少，19大類股中，橡膠股勁揚5.5%最強勢；族群中，包括潔淨能源、電子紙、散裝航運、部分AI、AMOLED表現相對突出。千金股跌多漲少，其中鈊象大跌59元收971元，檔數減至15檔。

三大法人共賣超台股87.2億元。其中，外資買超51.2億元、由賣轉買，終止連五賣；投信賣超77.1億元、由買轉賣；自營商賣超61.3億元，連五賣、累計賣超610.4億元。八大公股行庫買超1.8億元，連五買、242.2億元。

值得一提的是，投信法人終止連12買，其中台股ETF受惠於下周密集除息開跑，整體仍呈現淨申購，推測投信賣超主要來自主動式的調整，被賣超最多的是廣達10.9億元、鈊象也有9.5億元，至於國泰金、原相、富邦金及光寶科也有超過5億元的調節。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利看法，下周台指期結算，預期波動不小，研判指數落在22,346點至23,700點間，須留意22,231點頸線不能跌破，仍可留意題材股、業績成長股，考量現階段類股快速輪動，不建議追價。

此外，AI指標股輝達財報將於20日盤後出爐，根據彭博資訊數據，預估每股獲利0.739美元，去年同期為0.402美元。

按照過往經驗，財報往往優於市場原先預期，若輝達財報寫佳績，盤面輝達概念股將有望轉強，帶動台股上攻。