就市論勢／獲利向上族群 有撐

盤勢分析

台股昨（15）日權值股撐腰，不受美聯準會言論偏鷹與美股收黑影響，一度大漲逾200點，隨後獲利調節賣壓湧現，指數一度翻黑。盤面資金輪動到非電族群，支撐大盤回到平盤上，終場小漲27點收22,742點，成交量4,148.4億元。

近期市場情緒隨川普未來政策與團隊消息起伏。隨著評價面走高，獲利成長實績與預期變化亦成為主導盤勢主力。

此外，包括第3季財報表現、輝達（NVIDIA）GB200開始小量出貨等，則為主導近期行情主要變數。就各類股族群來看，11月至今，受惠財報亮眼，運輸股漲幅居冠，其次為AI類股齊聚的電腦及周邊設備類股。

投資建議

現階段布局方向建議鎖定未來三至六個月營運正向類股或主題，有助降低不確定因素影響。就基本面或展望面，傳統旺季、節慶季節到來，川普當選後變數變多，但以近期行情走勢來看，基本面突出個股表現仍有支撐或表現。

展望後市，台股在AI發展帶動下，迎接年底到明年初旺季、作帳及作夢三大行情。總體經濟有利資金動能，企業獲利隨景氣復甦朝向正面發展，挑選具長期成長趨勢及供需出現缺口類股，仍是較佳策略。

以企業獲利正向展望為基礎，對未來三個月台股給予正面預期，維持上升箱型走勢看法不變。接下來，多空還是要看市場對AI個股的態度，利多不漲或利空不跌，都需要留意。