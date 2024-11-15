ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N 逆勢紅

台股本周因美元指數、美債殖利率持續走強，引發外資在期現貨偏空操作，回測季線、半年線支撐，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，具反向避險特色的富邦蘋果反一N（02001R）單周漲3.73%，拔得頭籌。

川普2.0時代來臨，市場擔憂高關稅政策恐使通膨再起，加上美商務部傳將禁止台積電7奈米以下AI晶片銷陸，打壓市場樂觀情緒，台股本周漲多拉回，集中市場單周跌811點或3.44%，櫃買市場周線跌10.08點或3.78%，兩市同步紅翻黑。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，本周僅三檔逆勢收紅，但約六成績效打敗兩市大盤，以富邦蘋果反一N漲幅3.73%居冠，排名二、三分別為統一價值成長30N、富邦行動通訊N，單周上漲0.58%、0.48%。

本周績效前段班以高股息特色為大宗，元大金融配息N、元大金融高股息N、元大ESG配息N、元大ESG高股息N、富邦存股雙十N、統一微波高息20N、元大特選電動車N等前段班，本周跌幅壓縮在0.15%至2.77%不等。