興櫃一周回顧／元樟生技猛 蟬聯漲幅王

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，340檔興櫃個股本周平均下跌2.27%，本周表現最亮眼的繼續由生技醫療股元樟生技（6864）蟬聯，繼前一周上漲51.5%後，本周繼續衝高，以32.7%登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（15）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額197.09億元、成交1.73億股、成交12.43萬筆。本周漲幅前十強落在7.9%至32.7%間，資金持續停留在電子股中，科技股在前十強中占六檔，生醫、綠能環保、其他和數位雲端則各一。

興櫃股近一周漲幅前十強

從事新藥研究及開發的元樟生技股價持續攀高，已經連續三周入列興櫃周漲幅前十強榜單，且連續兩周漲幅稱霸興櫃市場，受惠申請於橋頭園區投資設立橋科分公司獲得核准，投資金額2億元，主要研發生產傷口照護材技術及抗病毒活性成分技術相關產品。昨日收70.8元，創下掛牌以來新高。