一周熱門零股／ETF、大型權值股 交投重心

美國總統大選落幕，川普交易帶動股市信心增溫，包括加密貨幣等風險資產表現出色，道瓊、標普等主要美股頻創新高，帶動台股原本退場觀望的零股投資人再次回歸，ETF、大型權值股是最主要熱門交易標的。

雖聯準會官員對未來利率政策趨鷹，不過由於美國最新公布的10月PPI月增長0.2%、年增長2.4%，核心PPI月增長0.3%、年增長3.1%，上游物價通膨略顯僵固；初領失業救濟人數較前周略減4,000人，總數降至21.7萬人，來到今年5月來最低，代表就業市場降溫幅度不大。

如同同期CPI相較9月有回溫跡象，仍符合預期平穩狀態，也讓市場對聯準會12月降息1碼預期不降反增，帶動高股息ETF交易熱度。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為國泰永續高股息、富邦台50、元大高股息、台積電、鴻海、元大台灣高息低波、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、中租-KY 、元大台灣50，十檔標的交易量從1,785萬至484萬股，較上周明顯增溫。

其中，ETF是本周零股市場熱門標的，市場法人認為，主要是美國候任總統川普將更有能力推行任何政策，聯準會繼11月降息1碼、符合市場預期後，隨利率前瞻指引保留繼續降息可能性，且PPI、就業數據顯示，12月再降1碼機率升溫，高股息ETF仍將是零股投資人布局標的。