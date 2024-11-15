快訊

喪屍煙彈列毒駕刑罰 撞死人最重判10年

澎湖大進滿88號遭扣136天 兩岸周旋終於回家

一周熱門零股／ETF、大型權值股 交投重心

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
近一周零股交易
近一周零股交易

美國總統大選落幕，川普交易帶動股市信心增溫，包括加密貨幣等風險資產表現出色，道瓊、標普等主要美股頻創新高，帶動台股原本退場觀望的零股投資人再次回歸，ETF、大型權值股是最主要熱門交易標的。

雖聯準會官員對未來利率政策趨鷹，不過由於美國最新公布的10月PPI月增長0.2%、年增長2.4%，核心PPI月增長0.3%、年增長3.1%，上游物價通膨略顯僵固；初領失業救濟人數較前周略減4,000人，總數降至21.7萬人，來到今年5月來最低，代表就業市場降溫幅度不大。

如同同期CPI相較9月有回溫跡象，仍符合預期平穩狀態，也讓市場對聯準會12月降息1碼預期不降反增，帶動高股息ETF交易熱度。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為國泰永續高股息、富邦台50、元大高股息、台積電、鴻海、元大台灣高息低波、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、中租-KY 、元大台灣50，十檔標的交易量從1,785萬至484萬股，較上周明顯增溫。

其中，ETF是本周零股市場熱門標的，市場法人認為，主要是美國候任總統川普將更有能力推行任何政策，聯準會繼11月降息1碼、符合市場預期後，隨利率前瞻指引保留繼續降息可能性，且PPI、就業數據顯示，12月再降1碼機率升溫，高股息ETF仍將是零股投資人布局標的。

延伸閱讀

聯準會主席喊不急著降息 亞股收盤走勢分歧

金控股穩軍心 台股早盤走揚漲逾60點

00929、00940高股息其實追根究底還是「資本利得」！ 專家：不停損？想守住獲利就要配置

川普完全執政，降息循環仍不停 專家：日圓、歐元接棒走強

相關新聞

台股外資轉買 中止連四跌…千金股減至15檔

美聯準會放鷹，美股14日收黑，不過隨台積電ADR止跌反彈，台股在外資買超51.2億元帶動下，昨（15）日開高收小紅，終場...

一周熱門零股／ETF、大型權值股 交投重心

美國總統大選落幕，川普交易帶動股市信心增溫，包括加密貨幣等風險資產表現出色，道瓊、標普等主要美股頻創新高，帶動台股原本退...

興櫃一周回顧／元樟生技猛 蟬聯漲幅王

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，340檔興櫃個股本周平均下跌2.27%，本周表現最亮眼的繼續由生技醫療股元樟...

ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N 逆勢紅

台股本周因美元指數、美債殖利率持續走強，引發外資在期現貨偏空操作，回測季線、半年線支撐，追蹤台股標的為主的指數投資證券（...

就市論勢／獲利向上族群 有撐

台股昨（15）日權值股撐腰，不受美聯準會言論偏鷹與美股收黑影響，一度大漲逾200點，隨後獲利調節賣壓湧現，指數一度翻黑。盤面資金輪動到非電族群，支撐大盤回到平盤上，終場小漲27點收22,742點，成交量4,148.4億元。

台股本周回檔811點 上市公司總市值減2.5兆元

受美國費城半導體指數走弱影響，台股本週下跌811.12點或3.44%，集中市場指數今天收在22742.77點。根據證交所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。