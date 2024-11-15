全體上市公司前三季稅前純益3.04兆元 年增28.48%

臺灣證券交易所表示，全體上市公司前三季稅前純益3.04兆元，較去年同期增加6,745億元，年增28.48%，反映出國內企業於國際動盪局勢中，展現營運韌性與穩健的競爭力。

證交所統計，不含14家金控公司、廷鑫（2358）及昶虹等2家未申報公司在內，927家本國上市公司及83家第一上市公司，已於14日完成公告申報今年前三季財報。

其中，前三季獲利的上市公司計821家，約占81%，較去年同期成長則有594家，約占59%。

證交所分析，半導體業與電腦及周邊設備業等獲利成長產業，主要憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI市場機遇，收穫豐碩；航運業面臨地緣政治及淨零轉型等挑戰，掌握運價上漲先機，靈活調度運力，展現卓越的增長韌性。

獲利衰退產業主要包括塑膠工業、油電燃氣業、食品工業，前兩者主要原因分別為同業產能投放及轉投資收益衰退、原油價格疲軟使獲利下滑，而食品工業排除基期一次性利益後，獲利實為成長，受惠國內景氣復甦，內需消費活絡。

證交所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊，其中財報可至公開資訊觀測站之「財務報表專區」(含「XBRL資訊平台」)查看，或至「基本資料專區」下載電子書，並善用公開資訊觀測站「財務比較e點通」，以快速解讀財務資料。

公開資訊觀測站「投資專區」中之「財務重點專區」，則將公開資訊觀測站所揭露資訊依九項營運風險指標彙整列示，協助投資人快速重點檢視公司的財務、營運概況，當公司符合指標項目時以紅色標記凸顯區別，提醒投資人注意重要風險資訊，證交所鼓勵投資人多加利用，作為投資決策參考。