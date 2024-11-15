證交所連三年響應Meet Taipei 創新創業嘉年華

臺灣證券交易所指出，為展現資本市場對創新企業的支持，將連續三年響應參展由「數位時代」結合指標性創業社群「創業小聚」，持續推廣創新板上市業務，更期待藉此機會與新創生態圈夥伴交流互動。

「創業小聚」匯聚新創生態圈關鍵角色的 2024 Meet Taipei創新創業嘉年華，將於21日至23日於圓山花博園區舉行。

展區活動方面，證交所今年首度開放【證式見面】資本市場諮詢預約時段，邀請對上市有興趣的夥伴，提前至活動網頁報名，由專人提供一對一諮詢服務。

此外，展區亦將定時舉辦「臺灣證券交易所-企業成長最佳夥伴」及「智慧新防範，讓詐騙無處遁形」兩場專題演講，搭配「證派外送」有獎徵答活動，挑戰成功者將可獲得限量精美好禮，歡迎民眾把握難得機會踴躍參與。

臺灣創新板於2021年7月正式開板，目前已有18家創新板上市公司，產業類別包含數位雲端、綠能環保、生技醫療及半導體等，均係符合政府產業發展政策，擁有關鍵核心技術及創新性且深具發展潛力的企業。

開板之初，創新板即設計以市值為核心的上市標準及更有效率的準備時程，鼓勵創新企業提前進入資本市場籌資發展。

臺灣創新板近期重磅消息為創新板規劃於明年初全面取消合格投資人限制，並開放信用、借券及盤中(後)零股交易等多元工具，進一步打造友善籌資及交易環境。

為利參展新創及觀展夥伴及早瞭解相關訊息，今年證交所【創新永續新聚落】專館以創新板全新改版為主題，說明創新板最新制度及資本市場可提供之優質服務內容，歡迎事業夥伴進入展區參觀交流。